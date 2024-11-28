5 Farklı Tasarım Seçeneği Sunuldu

Araçların rengi ve tasarımı için İBB tarafından bir anket başlatıldı. Anket kapsamında, beyaz renk üzerine folyo kaplama ile hazırlanacak 5 farklı tasarım alternatifi İstanbulluların beğenisine sunuldu. Bu çalışma, sadece görsellik açısından değil, aynı zamanda daha hızlı ve çevre dostu bir uygulama süreci sunmayı hedefliyor.

Taksiler Yoldan Yolcu Almayacak

Uygulama tabanlı hizmet verecek bu yeni taksiler, klasik ticari taksilerden farklı bir modelle çalışacak. Taksiler yoldan müşteri almayacağı için genellikle ticari taksilerin standart bir unsuru olan tepe lambası da bulunmayacak. Ancak tasarımlarda tepe lambasının göründüğü seçenekler de yer alıyor. Bu konuda son karar, halkın anketteki tercihi doğrultusunda verilecek.

Taksilerin Hizmete Girişi İçin Geri Sayım

Yeni taksi sistemiyle ilgili teknik altyapı, düzenlemeler ve işleyiş detaylarının tamamlanmasının ardından, İBB tesislerinde araçlara folyo kaplama uygulanarak filoya dahil edilmesi planlanıyor. İBB, bu yeni taksi modelinin İstanbul’daki yolcu taşımacılığına modern ve yenilikçi bir soluk getirmesini amaçlıyor.

Ankete katılarak şehrin yeni taksilerinin tasarımına yön vermek isteyen İstanbullular, İBB'nin resmi platformları üzerinden oy kullanabiliyor.