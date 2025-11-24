Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, yatırımcıların FED’in aralık ayında açıklayacağı faiz kararını beklerken temkinli bir duruş sergilemesi nedeniyle dar bir bant içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Hafta sonunu 2,88–2,90 trilyon dolar aralığında geçiren toplam kripto piyasa değeri, yeni haftaya nispeten güçlü bir başlangıç yaparak 2,97 trilyon dolar seviyesine yükseldi. FED cephesinden gelecek olası bir sıkılaşma sinyali ihtimali, risk iştahını baskılamaya devam ederken, belirsizlik ortamı piyasada dalgalanmaların sınırlı kalmasına yol açıyor. Bununla birlikte, bazı yatırımcıların geri çekilmeleri fırsata çevirerek dipten alım stratejisini devreye sokması, piyasanın kısa vadede toparlanmasına katkı sağlıyor. Genel görünümde temkinli iyimserlik dikkat çekerken, makro ekonomik gelişmelerin yanı sıra FED’in para politikası duruşuna dair yeni ipuçları, kripto varlıkların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Kripto para piyasasının toplam değeri 2,97 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin, yeni güne 87.082 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 2.838 dolardan işlem görürken, XRP 2,07 dolardan, Solana ise 131,46 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’lerinden toplam 1,22 milyar dolarlık, Ethereum ETF’lerinden ise 500 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Spot solana ETF’leri ise 128 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirerek dört haftalık pozitif akış serisini sürdürdü.

NYSE, Grayscale’in Dogecoin ve XRP ETF’lerini onayladı

New York Borsası (NYSE), Grayscale’in Dogecoin ve XRP ETF ürünlerinin listelemesini onayladı. Böylece her iki ETF’nin de 24 Kasım Pazartesi günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

NYSE’nin iştiraki NYSE Arca, cuma günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurarak Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) ve Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) için “listeleme ve kaydın onaylandığını” duyurdu. Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, NYSE’nin onay belgelerini pazar günü X üzerinden paylaşarak Grayscale’in Chainlink (LINK) ETF’sinin de önümüzdeki hafta listeleneceğini belirtti. “Grayscale Dogecoin ETF’si (GDOG) onaylandı ve pazartesi işlem görmeye başlayacak. XRP spot ETF de pazartesi geliyor. GLNK ise muhtemelen bir hafta sonra” dedi.

NYSE’nin onayı, son dönemde art arda piyasaya çıkan kripto para odaklı ETF ürünlerine bir yenisinin daha eklenmesini sağladı. Grayscale’in Dogecoin ETF’si, şirketin mevcut trust yapısının DOGE fiyatını birebir takip eden bir borsa yatırım fonuna dönüştürülmesiyle hazırlanan bir ürün niteliği taşıyor. Balchunas, fonun ilk işlem gününde yaklaşık 11 milyon dolarlık bir hacme ulaşabileceğini ifade etti. Grayscale’in XRP ETF’sinin, Franklin Templeton’ın benzer ürünüyle aynı dönemde piyasaya çıkması bekleniyor. WisdomTree’nin XRP ETF’si ise onay sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Bitcoin topluluğundan JP Morgan’a boykot çağrıları büyüyor

Bitcoin topluluğu ile BTC hazinesi bulunduran Strategy şirketinin destekçileri, JP Morgan’a yönelik tepkilerini hafta sonunda belirgin şekilde artırdı. Sosyal medyada hızla büyüyen boykot çağrılarının temelinde, MSCI’nin 2026 Ocak ayında kripto varlık ağırlığı yüksek şirketleri endekslerinden çıkarmaya hazırlanması bulunuyor.

Söz konusu plan, JP Morgan’ın yayımladığı bir araştırma notuyla gündeme geldi. Haber üzerine Bitcoin savunucusu ve emlak yatırımcısı Grant Cardone, “Chase’den 20 milyon doları çektim ve kredi kartı usulsüzlüğü nedeniyle dava açıyorum” diyerek tepki gösterdi. Bitcoin yanlısı Max Keiser ise “JP Morgan’ı boykot edin, Strategy ve BTC alın” ifadeleriyle çağrıyı destekleyen bir paylaşım yaptı. Kripto hazinesi yüksek şirketlerin endeks dışında bırakılması, bu şirketlerin hisselerini portföylerinde bulunduran ve belirli yatırım araçlarına bağlı kalmak zorunda olan fonların otomatik satış yapmasına yol açabilir. Uzmanlara göre bu durum, kripto piyasalarında aşağı yönlü baskı oluşturma riski taşıyor.

Aralık 2024’te Nasdaq 100’e dahil edilen Strategy, endeks üzerinden önemli miktarda pasif sermaye akışı elde etmeye başlamıştı. Şirketin kurucusu Michael Saylor, MSCI’nin planlanan değişikliğine karşı çıkarak Strategy’nin “bir fon, trust ya da holding şirketi” olmadığına dikkat çekti. “Fonlar ve trust’lar varlıkları pasif şekilde tutar. Holding şirketleri yatırımlar üzerinde bekler. Biz ise üretiyor, yapılandırıyor, ihraç ediyor ve işletiyoruz. Strategy, Bitcoin teminatlı yapılandırılmış bir finans şirketidir” ifadelerini kullandı.

Cardano’da sekiz yıl sonra ilk büyük zincir ayrılması yaşandı

Cardano (ADA), 21 Kasım’da üç yıl önce ortaya çıkan bir yazılım hatasının kötüye kullanılması sonucu sekiz yıllık tarihinde ilk kez büyük bir zincir ayrılması yaşadı. Yaklaşık 14 milyar dolar büyüklüğündeki ağ, kusurlu bir işlemin doğrulama kontrollerini atlatmasıyla iki ayrı zincire bölündü.

Olay, hatalı bir yetkilendirme işleminin yeni düğüm sürümlerinde doğrulamayı geçmesine karşın eski sürümler tarafından reddedilmesiyle başladı. Bu durum ağ genelinde uyumsuz defter durumları yarattı. Cardano ekosistem kuruluşu Intersect’in raporu, hatanın bir gün önce testnette ortaya çıkan benzer sorunla örtüşmesinin, saldırının ana ağa uygulanmadan önce test edildiğini gösterdiğini belirtiyor. Intersect, “Ağın durduğu hiçbir an olmadı. Her iki zincirde de blok üretimi sürdü ve bazı işlemler her iki zincirde de göründü” açıklamasında bulundu.

Ağ çalışmaya devam etse de büyük borsalar durumu izlemek için ADA işlemlerini geçici olarak durdurdu. Coinbase, 21 Kasım 15:15 (TSİ)’ten 22 Kasım 05:10 (TSİ)’a kadar yaklaşık 14 saat boyunca işlemleri askıya alarak en uzun kesintiyi yaşadı. Upbit, Kraken ve diğer büyük borsalar ise daha kısa süreli duraklatmalar uyguladı. Zincir ayrılığı sırasında blok gezginleri dondu veya çelişkili veriler gösterdi. DeFi protokollerinde zincirler arasında tutarsızlık oluştu, bazı akıllı sözleşme işlemleri bir zincirde gerçekleşirken ilişkili işlemler diğer zincire yazıldı. Normalde saniyeler içinde sonuçlanan işlemler dakika sürmeye başladı ya da başarısız oldu. Cardano kurucusu ve IOG eş kurucusu Charles Hoskinson, geliştiricinin eylemini “önceden planlanmış bir saldırı” olarak nitelendirdi. “Bu tamamen kişisel bir saldırıydı ve geri adım atıyor çünkü FBI’ın devrede olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, güçlü satış dalgasının ardından hafta sonu 83.635–86.041 aralığında dalgalandıktan sonra şu anda 87.082 dolar seviyesinde işlem görüyor. 89.000–90.000 bandındaki ana destek bölgesinin kaybedilmesi, satış baskısının belirgin şekilde artmasına yol açmıştı. Kısa vadede 86.500–85.000 bandı yeni destek alanı olarak izleniyor. 85.000 doların altında kapanışlar, geri çekilmenin hızlanmasına neden olabilir ve fiyatın önce 83.500 ardından 81.800 dolar seviyelerine doğru ilerlemesine zemin hazırlayabilir. Yukarı yönlü denemelerde 87.000 ve 88.500 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Bitcoin’in yeniden güç kazanabilmesi için 89.000 dolar seviyesini aşması ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması kritik önem taşıyor. Mevcut görünüm, BTC’nin ana desteklerini kaybetmesiyle kısa vadeli zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, hafta sonu 2.708–2.855 aralığında hareket ettikten sonra şu anda 2.838 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dünkü yatay görünümden uzaklaşan ETH, desteğe yakın fiyatlamasını sürdürüyor. 2.820–2.850 bandı artık önemli bir direnç alanı konumunda. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar gelmediği sürece yükselişlerin sınırlı kalması bekleniyor. Aşağı yönde 2.750 ve 2.700 seviyeleri ilk destekler olarak izlenirken, 2.700’ün kaybedilmesi durumunda satışların 2.650 ve 2.620 dolar seviyelerine doğru derinleşmesi mümkün. ETH’nin toparlanma gösterebilmesi için önce 2.820 dolar seviyesini aşması, ardından 2.900 bandına doğru güç kazanması gerekiyor. Genel yapı, ETH’nin destek seviyelerine yakın seyrini koruduğunu ve piyasa zayıflığından etkilenmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP, hafta sonu 1,90–2,06 aralığında dalgalandıktan sonra bugün 2,07 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kritik desteklerin kaybedilmesi, düşüş eğiliminin güçlenmesine neden olmuş durumda. Kısa vadede 1,95–1,93 bandı ilk destek alanı olarak izleniyor. Bu bölgenin altındaki kapanışlar, fiyatı 1,90 ve devamında 1,87 dolar seviyelerine doğru geri çekebilir. Yukarı yönlü tepkilerde 2,00 ve 2,05 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. XRP’nin güçlenebilmesi için her iki seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Genel görünüm, XRP’nin kritik destek kayıpları sonrası zayıf bir momentumla ilerlediğine ve kısa vadede satış baskısının etkisini koruduğuna işaret ediyor.