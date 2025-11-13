Depremin yerin yaklaşık 19,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, İstanbul ve çevresinde hafif şekilde hissedildiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi, olası olumsuzluklara karşı bölgedeki sismik aktivitenin yakından takip edildiğini duyurdu.
Uzmanlar, özellikle Marmara Bölgesi’nde meydana gelen depremlere karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Küçük çaplı depremler genellikle ciddi hasara yol açmasa da, deprem güvenliği ve hazırlık açısından önem taşıyor.
Deprem sonrası uyarı: İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmalı ve acil durum planlarını gözden geçirmeli.