20 ülkeden 231 bireysel katılımcının yanı sıra Almanya, İspanya ve Yunanistan pavilyonlarındaki DKV EURO SERVICE, Enterprise Greece S.A., ADUANAS PUJOL I RUBIO, AUTORIDAD PORTUARIA CASTELLON gibi global markaların güçlü temsilleriyle fuar, 19–21 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Toplam 20 ülkeden 231 katılımcının yer aldığı fuarda; lojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri sektörlerinin önde gelen kurumları, üç gün boyunca sürecek konferans ve etkinliklerle sektörün geleceğini masaya yatıracak.

Lokal Gücünü Kanıtlamış Fuar logitrans’a ilişkin açıklamalarda bulunan EKO MMI Fuarcılık Pazarlama Direktörü Ekin Seren Altun;

“Ülke genelindeki öncülüğünü kanıtlamış fuarımız logitrans’ta; lojistik ve taşımacılığın geleceğini şekillendiren yenilikler, trendler ve sürdürülebilir çözümler ele alınacak. Yerli kurumlar ile lokal katılımcıların yoğun ilgisinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörden temsilciler üç gün boyunca seçkin markalarla bir araya gelerek ülkemizin gelişmiş lojistik altyapısını yakından inceleme fırsatı bulacak. Kamudan, sanayiden ve akademiden üst düzey yetkililer, sektördeki yeni gelişmeleri değerlendirmek ve nitelikli bilgi alışverişinde bulunmak için fuarımızda yer alacak. Türkiye’yi bölgesel bir lojistik çekim merkezi haline getiren logitrans’ta, lojistik endüstrisinin geleceği yerli yabancı aktörlerle çok boyutlu biçimde ele alınacak.”



“Tüm Kadromuzla Heyecanlı ve Hazırız”

Altun, bu yılki fuara ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Ulusal ve uluslararası etki alanı çoktan kabul görmüş fuarımız logitrans, bu yılki edisyonunda da nitelikli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. 19–21 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’da düzenleyeceğimiz fuarımız için geri sayım başladı; tüm kadromuzla heyecanlı ve hazırız.”



“20 Bin Dolayında Profesyonel Ziyaretçi Bekliyoruz”

Altun, logitrans’ın bu yıl da sektörün buluşma noktası olacağını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Fuar alanı, sektörün dinamik enerjisini yansıtan bir merkez olacak. Yine 20 bin dolayında profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. logitrans 2025, iş bağlantıları kurmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve hem yerel ilişkileri hem de küresel iş birliklerini güçlendirmek için İstanbul’da yeniden canlı bir platform sunacak.”