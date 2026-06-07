Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş tarafından açıklanan girişim, hükümetleri, yerel yönetimleri, uluslararası kuruluşları, özel sektörü ve sivil toplum temsilcilerini ortak hedefler etrafında bir araya getirerek iklim eyleminin uygulanma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu, Marakeş Küresel İklim Eylemi Ortaklığı oturumunda; İklim Şampiyonları Ekibi temsilcileri, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve iklim girişimcilerinin katılımıyla duyuruldu. Oturumda, sıfır atık uygulamalarının farklı sektörlerde nasıl yaygınlaştırılabileceği, ekonomik ve çevresel kazanımların nasıl artırılabileceği ile COP31 sürecinde ölçülebilir sonuçlar üretecek iş birlikleri ele alındı.

Ortak Bir Çatı Görevi Görecek

Platform; atık oluşumunun önlenmesi, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi, gıda sistemlerinin dönüştürülmesi ve metan emisyonlarının azaltılması gibi birbirini tamamlayan alanları ortak bir çatı altında buluşturacak. Böylece farklı paydaşlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlanarak iklim eyleminde daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor.

Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, sıfır atık ve döngüsel ekonomi temelli çözümlerin sera gazı emisyonlarında yüzde 15 ila 20 oranında azalma sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Gıda kaybı ve israfının tek başına küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10’unu oluşturduğu dikkate alındığında, kaynakların verimli kullanılması ve atığın oluşmadan önlenmesi yönündeki politikaların iklim hedefleri açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

Platform, COP31 Sürecine Güçlü Katkı Sunacak

Sıfır Atık Hareketi’nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda geliştirilen İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu, kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31’e giden süreçte sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerini küresel iklim uygulamalarının öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirmesi hedefleniyor.

“Çözümler Ortak Bir Zeminde Buluşacak”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samed Ağırbaş, “İstanbul, tarih boyunca farklı kıtaları ve medeniyetleri birbirine bağlayan bir köprü olmuştur. İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu da sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki küresel çözümleri ortak bir zeminde buluşturacaktır. Bu girişim, iklim eyleminin uygulanmasını hızlandıracak, parçalı yaklaşımları bir araya getirerek emisyonların azaltılmasına ve gezegenimizin dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İstanbul, Küresel Çevre Diplomasisinin Önemli Merkezlerinden Biri Olarak Konumlanıyor

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen bu yeni girişim, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin yıllardır ulusal ve uluslararası düzeyde kararlılıkla savunduğu sıfır atık yaklaşımının, iklim kriziyle mücadelede somut ve uygulanabilir çözümler üretme kapasitesini bir kez daha ortaya koyarken, İstanbul’u küresel çevre diplomasisinin önemli merkezlerinden biri olarak konumlandırıyor.