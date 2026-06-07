Kadıköy'de Seçim Heyecanı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde yoğun bir katılımla devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç da kongre alanına gelerek oyunu kullandı. Sandık başında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Biz Kavga Ederken Atı Alan Üsküdar'ı Geçti"

Fenerbahçe'nin köklü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Ali Koç, sandıktan çıkacak sonucun kulüp için hayırlı olmasını diledi. Camia içi bölünmelerin kulübe zarar verdiğine dikkat çeken eski başkan, şu ifadeleri kullandı:

"Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Artık iki adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında camianın birleşmesini temenni ediyorum. Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Bu birlik ve beraberliğin oluşmasının tam zamanı."

Ali Koç, başkanlık yarışı veren adaylar Hakan Safi ve Aziz Yıldırım’a da başarı dileklerini iletti.

"Sandığa Gidin, Katılım Ne Kadar Çok Olursa İktidar O Kadar Muktedir Olur"

Seçim sürecinde neden tarafsız kaldığına ve sessizliğini koruduğuna da açıklık getiren Koç, camiayı sandığa davet ettiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: