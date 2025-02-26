Avrupa’da hava kargo taşımacılığı 2024 yılında %13,2 oranında büyürken, İstanbul Havalimanı’nın yük taşımacılığında %39,6’lık bir artış sağladığı belirtildi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın küresel ölçekte de önemli bir rol oynamaya devam edeceğini vurgulayarak, havalimanının gelecekte yalnızca Avrupa’da değil, dünya çapında da en önemli merkezlerden biri olacağına dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı’nın, 1,95 milyon ton yükle Frankfurt Havalimanı’nı geride bırakmasının yanı sıra, 1,87 milyon ton ile Paris Charles de Gaulle, 1,53 milyon ton ile Londra Heathrow ve 1,49 milyon ton ile Amsterdam Schiphol havalimanlarını da geride bıraktığı ifade edildi. 2024 yılı itibariyle, İstanbul Havalimanı pandemi öncesine göre %16,9 oranında büyüyerek, Majör Havalimanları arasında en fazla büyüyen havalimanı olma başarısını gösterdi.