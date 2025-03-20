İmamoğlu, dün el yazısıyla hazırladığı resmi yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin aksama olmadan devam edebilmesi için bu süre zarfında başkanlık vekaletinin Nuri Aslan tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti. İmamoğlu'nun yazısında şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir.”

Resmi yazı, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve diğer yetkili birimlere iletildi. Yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin aksatılmaması adına İBB Başkanlık vekaletinin Nuri Aslan’a verildiği belirtildi. İlgili yazı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen resmi yazı olarak dağıtıma sunuldu.

Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ndeki görevine devam ederken, bu yeni sorumlulukla İBB'nin yönetiminde de önemli bir rol üstlenmiş olacak.