Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan İzmit’e gitmek üzere seyir halinde olan yaklaşık 148 metre uzunluğundaki gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle rota dışına çıkarak sahile tehlikeli şekilde yaklaştı. Gemi, kıyıya çarpmadan hemen önce karaya oturarak durabildi.

Olayın ardından İstanbul Boğazı’nda deniz trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı. Bölgeye hızla sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, olası bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırdı. “Kurtarma-5” römorkörü gemiye refakat ederken, kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi.

Yaklaşık 23 metre genişliğe sahip konteyner gemisinin bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarılması için çalışmalar devam ederken, olay anı ve müdahale süreci havadan görüntülendi.

Yetkililer, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtirken, Boğaz’daki gemi trafiğinin kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden normale dönmesinin beklendiğini açıkladı.