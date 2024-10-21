İstanbul Barosu 126. Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetiminin seçileceği ve sabah 09.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemleri sona erdi. İstanbul Barosu'na kayıtlı 64 bin 72 avukat için Haliç Kongre Merkezi'nde 161 sandık kuruldu. 11 adayın bulunduğu başkanlık yarışında, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla oy verme işlemleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 197 oy alırken Avukatların Yükselişi Grubu’nun adayı Hasan Kılıç 5 bin 537 oy ile ikinci oldu. Avukat Hakları Grubu’nun adayı Mehmet Turgay Bilge 4 bin 993 oy ile üçüncü olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç 4 bin 67 oy ile dördüncü oldu.

Tüm adayları kutladığını söyleyen Kaboğlu, "Uygar bir biçimde yarıştık, hukukçu haysiyetine yaraşır bir biçimde yarıştık. Sonuçlar yine sandıktan çıktı. İnsan haklarına dayanan, laik, hukuk cumhuriyeti için 9 Ağustos'ta yola çıktık. Sizler oylarınızla vaatlerimize oy verdiniz. Biz hiçbir zaman dışlayıcı olmayacağız. Programımızda belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından eski İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da Kaboğlu'nu tebrik etti.

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde İstiklal Marşı krizi çıktı

İstanbul Barosu'ndaki başkanlık seçimlerinde İstiklal Marşı krizi yaşandı. Bir grup avukat tören öncesinde marşın okunmadığını ifade ederek sert tepki gösterirken Divan başkanı önce itiraz karşı çıktı ancak tartışmalar sonlanmayınca marşın yeniden okunup okunmaması konusunu genel kurulun oyuna sundu. Katılımcıların büyük çoğunluğu İstiklal Marşı'nın yeniden okunması yönünde oy kullandı.