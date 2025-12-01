Braunschweig Teknik Üniversitesi (TU Braunschweig) ile birlikte yürütülen yeni araştırma projesi kapsamında geliştirilen vakum tabanlı analiz sistemi, lastik aşınma parçacıklarının oluştuğu anda tespit edilmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde elde edilen detaylı veriler, lastik tasarımlarında daha isabetli optimizasyonlar yapılmasına imkân tanıyor.

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından gerçekleştirilen ve 160 farklı ürünü kapsayan bağımsız analizde Continental lastikleri, ortalama rakip lastiklere kıyasla belirgin biçimde daha az malzeme aşındırdığı tespit edilerek çevresel etkiler açısından yüksek puan aldı.

Yeni analiz yöntemi, tahrik tekerleğinin arkasına yerleştirilen özel bir vakum cihazı ve gelişmiş parçacık sensörleri sayesinde en ince aşınma partiküllerini bile gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor. OLRAP (Online Analysis of Tyre Wear Particles at the Point of Origin and Differentiation from Other Sources) adlı araştırma projesi kapsamında geliştirilen sistem, sürüş esnasında oluşan parçacıkların kaynağını da (lastik, fren, yol yüzeyi) ayırt edebiliyor.

Continental Lastikleri Malzeme Geliştirme ve Sanayileşme Başkanı Dr. Matthias Haufe, “Parçacıkların miktarı, boyutu ve yapısı hakkındaki bu veriler sayesinde, güvenlik veya performanstan ödün vermeden lastik tasarımlarını ve kauçuk bileşiklerini çok daha hassas bir şekilde optimize edebiliyoruz” diyerek teknolojinin sağladığı katkıya dikkat çekti.

Sürdürülebilirliğe yönelik güçlü adımlar

Araştırmalardan elde edilen veriler, yalnızca ürün geliştirme süreçlerine değil, aynı zamanda 2028 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan AB Euro 7 standartlarına hazırlık açısından da kritik öneme sahip. Continental, bu doğrultuda daha az aşınan ve daha uzun ömürlü lastikler geliştirmeyi sürdürüyor. Örneğin EcoContact 6 serisi, bir önceki modele kıyasla kilometre başına %30 daha az aşınma üretirken, %20’ye varan oranlarda daha uzun ömür sunuyor.

Continental Lastikleri Lastik Aşınması Test Geliştirme Başkanı Dr. Benjamin Oelze, yeni ölçüm sistemiyle yapılan testlerin çok büyük hacimli veri ürettiğini belirterek, “Parçacık konsantrasyonu ile hız profilleri arasında doğrudan korelasyonlar tespit ettik. Ayrıca hem uzunlamasına hem de yanal ivmenin lastik aşınması üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyduk” dedi.

Sektörel iş birlikleriyle daha temiz bir gelecek

Continental, Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın RAU (Rubber in the Environment) projesi gibi girişimlerde yer alarak, sadece ürün değil aynı zamanda sistem odaklı çözümler de geliştiriyor. Bu projede geliştirilen filtreleme sistemi, yağmur suyu ızgaraları altına yerleştirildiğinde parçacıkların %97’sine kadarını yakalayabiliyor. Continental ayrıca, küresel ölçekte lastik sektörünü temsil eden Lastik Endüstrisi Projesi’nin (TIP) eş başkanlığını da yürütüyor.

Güvenlikten ödün vermeden çevreyi korumak Continental’in ana hedefleri arasında yer alıyor.

Bir lastiğin temel işlevi; aracı yola güvenle bağlamak ve sürüş kuvvetlerini zemine aktarmaktır. Ancak bu tutuşun sağlanması, kaçınılmaz olarak sürtünmeye ve dolayısıyla aşınmaya neden olur. Continental’in geliştirdiği yeni teknolojiler sayesinde bu kaçınılmaz süreç daha verimli, daha az çevresel etkiyle ve daha uzun ömürlü şekilde yönetilebiliyor.