Suriye’deki Gelişmeler ve Türkiye’nin Rolü Değerlendirildi

Prof. Dr. Hızır Tarık Oğuzlu, toplantıda özellikle Suriye’deki son gelişmeler ışığında Türkiye'nin rolünü ve bölgesel önemdeki stratejik konumunu değerlendirdi. Oğuzlu'nun verdiği bilgiler, katılımcılara küresel siyasetin önemli trendlerini ve Türkiye'nin dış politika hamlelerini anlamada değerli bir perspektif kazandırdı. Katılımcılar, hocanın sunumunun ardından yapılan yorumlar ve paylaşımlar ile özellikle Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki etkisini tartışma fırsatı buldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Eğitimdeki Gücü ve Katkıları

Toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Aydın Üniversitesi, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, akademik dünyaya da katkı sağlayacak önemli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Aydın Politikalar Platformu'nun Aralık toplantısı, hem katılımcıların ilgisini çekti hem de akademik çevrede büyük yankı uyandırdı. Üniversite, alanındaki uzman isimleri bir araya getirerek öğrencilere ve katılımcılara küresel siyaseti anlamada önemli fırsatlar sunuyor.

Prof. Dr. Mustafa Aydın'dan Teşekkür Mesajı

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, Prof. Dr. Hızır Tarık Oğuzlu’ya ve katılımcılara teşekkür ederek, “Sayın Hocamız, küresel siyasetin dinamiklerini ve uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmeleri analiz ederek bizlere değerli bir perspektif sundu. Katılımcıların katkılarıyla, özellikle Suriye’deki son gelişmeler üzerine Türkiye’nin rolü ve önemi değerlendirildi” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi, bu tür etkinliklerle akademik ortamı daha da güçlendirerek öğrencilere dünya politikalarını yakından takip etme imkanı sunmaya devam ediyor.