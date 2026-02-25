Japonya Birinci Sırada

Listenin ilk sırasında Japonya yer aldı. Uzmanlar, Japonya’da Çin’e karşı olumsuz algının başlıca sebeplerini; Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku/Diaoyu adaları krizi, tarihi gerilimler ve artan savunma harcamaları olarak gösteriyor.

Güney Kore ve İsveç

İkinci sıradaki Güney Kore’de, Kuzey Kore ile Çin arasındaki jeopolitik denge ve güvenlik endişeleri öne çıkıyor. Üçüncü sıradaki İsveç’te ise ekonomik rekabet ve insan hakları konularındaki eleştiriler halkın Çin algısını şekillendiriyor.

ABD Dördüncü Sırada

ABD’nin ilk üçe girememesi dikkat çekiyor. Ancak, ekonomik rekabet, teknoloji alanındaki gerilimler ve uluslararası güvenlik kaygıları Amerikan kamuoyunda Çin’e karşı olumsuz bir bakış oluşmasına neden oluyor.

Diğer Ülkeler

Avustralya, Almanya, Hollanda ve Kanada gibi Batı ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alıyor. Afrika ve Latin Amerika’dan Nijerya, Kenya, Arjantin ve Brezilya gibi ülkeler ise nispeten daha düşük olumsuzluk puanlarıyla listede yer buluyor.