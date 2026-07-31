Partinin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Parti’mizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31 bin 934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 TL bağışta bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Bağış rakamları, son dönemde sivil toplum kuruluşlarına yönelik tartışmaların yeniden gündeme geldiği bir dönemde dikkat çekti. Özellikle deprem sonrası faaliyetleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ahbap Derneği hakkında ortaya atılan iddialar ve devam eden tartışmaların ardından, siyasi partilerin bağış kampanyaları da kamuoyunun yakın takibine girdi.

Özgür Özel’in öncülüğünde kurulan Yeni Parti, kuruluş sürecinin ardından finansman çalışmalarına hız verirken, başlatılan kampanyaya kısa sürede yüksek katılımlı destek geldiğini duyurdu.

Parti yönetimi, toplanan bağışların vatandaş desteğinin göstergesi olduğunu belirtirken, rakamlar siyasi çevrelerde de tartışma konusu oldu.