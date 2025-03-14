5 Yıl Sonra Gelen Canlanma

Pandemi nedeniyle durdurulan Tahran-Van tren seferleri, 10 Mart’ta yeniden başladı. İranlı turistlerin kara yolu ile olduğu kadar demiryolu ile de Van’a gelmesi, bölgedeki otel, restoran, ulaşım ve alışveriş sektörlerinde hareketlilik yarattı. İlk seferini dolu kapasiteyle yapan tren, 40 kişilik kapasiteli 7 kuşetli vagonlarıyla 22 saat süren bir yolculuğun ardından Van Garı’na ulaştı. Bugün gerçekleşen ikinci sefer de yoğun ilgi gördü.

İranlı Turist Sayısı Rekor Kırdı

Açıklanan verilere göre, 2023 yılında 1 Ocak-12 Mart tarihleri arasında yaklaşık 45 bin İranlı turist Van’a giriş yaparken, 2024’te bu sayı iki katından fazla artarak 101 bine ulaştı. 2025 yılında ise bu rakam 120 bine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Bu artış, bölge ekonomisine büyük bir katkı sağlarken, esnafın yüzünü güldürdü.

"Van Ekonomisini Canlandıran Gelişmeler Devam Etmeli"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, tren seferlerinin Van ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek, "Karayolu geçişleri aktif olarak sürerken, demiryolu hattı da büyük bir ilgi görüyor. Haftada iki kez, pazartesi ve perşembe günleri yapılan seferlerde İranlı turistler Van’a geliyor. Şu anda trenler tamamen dolu şekilde sefer yapıyor ve İranlı misafirlerimiz Van’ı çok seviyor. Bu durum, şehirdeki esnafı ve sanayi odasını oldukça memnun ediyor. Van ekonomisini canlandıran bu gelişmelerin sürdürülebilir olması için turizmi daha da geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Havayolu ile Ulaşım da Güçlenmeli

Çeliktaş, Van turizmini daha da ileriye taşımak için hava yolu ile ulaşımın güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı. "Karayolu ve demiryolunun yanı sıra, hava yolu ulaşımının da güçlendirilmesi Van turizmini ve ekonomisini çok daha büyük bir ivmeye kavuşturacaktır. Bu gelişmeler yalnızca Van’ın değil, ülkenin ekonomisine de önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Van Shopping Fest Ekonomiyi Canlandıracak

Özellikle Nevruz döneminde artan turist sayısını avantaja çevirmek isteyen Van esnafı, çeşitli indirim kampanyaları düzenleyerek İranlı misafirlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu yıl tekrar düzenlenecek olan Van Shopping Fest (Van Alışveriş Günleri), kent ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Çeliktaş, "Pandemi nedeniyle ara verilen etkinlikler, bu yıl yeniden canlandırılarak hem Ramazan ayının ruhuna uygun hem de ekonomik hareketliliği destekleyici şekilde planlanıyor" dedi.

Van, sunduğu doğal ve kültürel güzelliklerle İranlı turistler için önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Tahran-Van tren seferlerinin düzenli hale gelmesi, şehre gelen turist sayısının daha da artmasını sağlayarak bölgenin ekonomisine ivme kazandırmaya devam edecek.