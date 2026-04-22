Bakan Bolat, Kosova'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat başkent Priştine'de görüştüğü Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari Lila ile birlikte "Yuvarlak Masa Toplantısı"na başkanlık etti. Ömer Bolat, toplantıda Türk ve Kosovalı iş adamlarıyla bir araya geldi.



“Yıllık ticaret hacmi yaklaşık yılda 1 milyar dolara ulaşmış durumda”

Bakan Bolat toplantıda yaptığı konuşmada, Kusari Lila ile görüşmesi sırasında birçok konuyu ele aldıklarını ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının iyi işlediği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Bolat, “(Türkiye ile Kosova arasındaki) yıllık ticaret hacmi yaklaşık yılda 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Kosova'nın hizmet sektöründe de rekabet avantajı bulunmaktadır. Bu nedenle iki yıl önce bir anlaşma imzalayarak kararlaştırdığımız Türkiye ile Kosova arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısının, inşallah bu yılın sonuna kadar toplanmasına karar verdik ve orada serbest ticaret anlaşmamızı hizmetler sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmeyi görüşeceğiz” dedi. Bakan Ömer Bolat, bir protokol imzalayarak serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesine yönelik resmi müzakerelerin başlatılması için resmi görüşmeleri başlatmayı umduğunu ifade etti.



Kosova'da finansal hizmetler, bankacılık sistemleri, enerji dağıtımı, havaalanı işletmeciliği ve bazı küçük ya da orta ölçekli üretim yatırımları alanlarında çok sayıda Türk yatırımı bulunduğuna dikkati çeken Bolat, “Türk tarafı olarak, Kosova hükümetinin organize sanayi bölgeleri veya teknoparklar kurma ve aynı zamanda bir serbest ticaret bölgesi işletme yönündeki yeni programına katkıda bulunacağız” diye konuştu. Ömer Bolat, bu konuda uzmanlık ve bilgi birikimlerini Kosova'yla paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanlığının Kosova’da organize sanayi bölgelerinin kurulması konusunda birlikte çalışmaları için köprü olacaklarını vurguladı.



“Türk müteahhitleri Kosova'da birçok yol, tünel, köprü ve üstyapı projesinde aktif durumda”

Türk müteahhitlerinin son 50 yılda yaklaşık 560 milyar dolarlık proje stoku ile dünyanın yaklaşık 140 ülkesinde gerçekleştirdikleri başarılı faaliyetlerle dünya çapında tanındığını dile getiren Bolat, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 23 yılda bu rakam dünya genelindeki müteahhitlik projelerinde 510 milyar dolar olmuştur. Kosova'da birçok yol, tünel, köprü ve üstyapı projesinde aktif durumda ve Kosova 2030 yılında Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Balkanlar Büyüme Planı kapsamında da AB tarafından tahsis edilen fonlarla gerçekleştirilecek ve inşa edilecek birçok proje bulunmaktadır. Dolayısıyla şirketlerimiz bu projelerin tamamına bilgi ve uzmanlıklarıyla destek vermeye hazırdır. Bunu muhataplarımıza da ifade ettik” ifadelerini kullandı.



“Türkiye, Kosova Cumhuriyeti'ni tanıması konusunda öncülük etmiştir”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Kosova arasında mükemmel siyasi ve diplomatik ilişkilerin bulunduğunu belirterek, Kosova'nın 2008'deki bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı. Türkiye'nin birçok ülkenin Kosova'nın bağımsızlığını tanıması için öncülük ettiğine işaret eden Bolat, “Türkiye, birçok İslam ülkesinin, hükümetlerin ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin Kosova Cumhuriyeti'ni tanıması konusunda öncülük etmiştir. Son olarak da Cumhurbaşkanımızın Suriye hükümeti nezdindeki girişimleriyle Suriye, Kosova'yı tanımıştır. İnşallah bu eğilim devam edecektir. Türkiye’nin güçlü ekonomisi, siyasi istikrarı ve güçlü liderliği de Cumhurbaşkanımızın liderliği altında Balkan bölgesi için çok istikrarlı bir ortam sağlamaktadır. Dışişleri Bakanlığımız ile diplomasi kadrolarımız, Balkanlar'daki barışçıl ve istikrarlı dönemin sonsuza kadar sürmesi için çok çalışmaktadır” şeklinde konuştu.



“Bakan Bolat ile hizmetlerde serbest ticaret anlaşmasının görüşülmesi konusunda da mutabık kaldı”

Toplantıda Kusari Lila da söz alırken, Türkiye ile Kosova arasındaki ticari ilişkilerin olumlu gelişmeler kaydettiğini ve Kosova'nın Türkiye'ye ihracatının artış gösterdiğini, ancak daha da iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Mimoza Kusari Lila, Kosova'nın işlenmemiş veya yarı işlenmiş ürün ihracatından, katma değerli ürünlere ve hizmetlerin artırılmasına geçmesini hedeflediklerini söyledi. Teknoloji ve bilgi alanında hizmet ticaretindeki artışın olumlu sonuçlar verdiğini ve bunun Kosova'nın insan sermayesi ve yenilikçi sektörler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirten Bakan, “Bu nedenle, iş birliğimizin mal ticaretinin ötesine geçerek, modern ekonomik gelişmelere uygun şekilde hizmet ticaretini de kapsayacak biçimde genişletilmesi zorunludur. Bu doğrultuda, Bakan Bolat ile mevcut serbest ticaret anlaşmamıza ek olarak, hizmetlerde serbest ticaret anlaşmasının görüşülmesi, müzakere edilmesi ve onaylanması konusunda da mutabık kaldı” dedi.

Bolat toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, yatırım ve ticaret alanındaki fırsatları çok yönlü ve uzun soluklu bir bakış açısıyla ele aldık. Kosova'da kurulu yüzlerce firmayla, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Türk firmaları; altyapıdan enerjiye, bankacılıktan hizmet sektörüne uzanan geniş faaliyet alanlarıyla yalnızca ekonomiye değil, bölgesel kalkınmaya da güçlü katkılar sunmaktadır. İş dünyamızın hareketliliği, girişim gücü ve sahadaki etkinliğiyle, Türkiye-Kosova ekonomik ilişkilerini, Allah'ın izniyle çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma 2019'da yürürlüğe girmişti.