İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte ABD ile müzakerelere değindi. Müzakerelere karşı olmadıklarını ancak her şartta müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Önce yaptırım uygulayıp sonra silahlarımızdan vazgeçmemizi isteyerek yeniden müzakereden bahsedemezler" dedi.

ABD'nin baskı politikasına Türkçe bir şiirle cevap veren Pezeşkiyan, "Türkçemizde bir şiir var. 'Geçme namert köprüsünden, bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde, bırak yesin aslan seni'" ifadelerini kullandı.

Türkçe şiiriyle büyük alkış alan Pezeşkiyan, "Yani insan, tilkinin gölgesinde uyusa da sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi istedikleri her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Bu doğru değil. Biz insanız ve karşılıklı saygı çerçevesinde konuşacağız ancak baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, "İsrail'in arkasında ABD desteği olduğu için bazıları İsrail'den korkuyor. Ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Bize de bu yakışır" diye konuştu.