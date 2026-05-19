ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri doğrultusunda İran'a yönelik planlanan yeni saldırıların ertelenmesi talimatını verdiğini duyurmasının ardından Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, diyaloğun teslimiyet anlamına gelmediğini vurgulayarak, "İran İslam Cumhuriyeti diyaloğa onurla, güçle ve milletin haklarını koruyarak girer; hiçbir şekilde halkın ve ülkenin yasal haklarından geri adım atmaz" ifadelerini kullandı. İran’ın ulusal çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarının altını çizen Pezeşkiyan, "Bizler mantık çerçevesinde ve tüm gücümüzle, canımız pahasına halkın hizmetinde olacak, İran'ın çıkarlarının ve onurunun koruyucusu olacağız" dedi.



Trump, İran’a yapılması planlanan yeni saldırıların ertelendiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik planlanan yeni saldırıların ertelenmesi talimatı verdiğini belirterek, "Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, yarın gerçekleştirilmesi planlanan İran'a yönelik askeri saldırıyı ertelemem yönünde talepte bulundu" demişti. Bu çağrının devam eden müzakereler nedeniyle yapıldığına işaret eden Trump, "Liderlerin görüşüne göre bunun nedeni, ABD'nin yanı sıra Orta Doğu'daki ve diğer bölgelerdeki tüm ülkeler açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacak olmasıdır" ifadelerini kullanmıştı. İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki kararlı tutumunu yineleyen Trump, "En önemlisi, bu anlaşma İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını içerecektir" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Bu liderlere duyduğum saygı doğrultusunda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve ABD ordusuna, İran'a yönelik yarın planlanan saldırının gerçekleştirilmemesi talimatını verdim. Ancak aynı zamanda kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırının anında başlatılmasına hazır olunması yönünde de talimat verdim" demişti.