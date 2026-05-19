Karar kapsamında çok sayıda ilçenin kaymakamı değişirken, mülki idare amirlikleri ve müfettişlik kadrolarına da yeni isimler getirildi.
İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirliklerinde önemli bir revizyona gitti. Resmi Gazete’nin son sayısında yayımlanan karara göre, 19 mülki idare amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildi. Aynı kararla birlikte bakanlık merkez teşkilatında, müfettişlik kadrolarında ve kritik ilçelerin kaymakamlıklarında yeni görevlendirmeler yapıldı.
Bakanlık Merkezinde ve Müfettişliklerde Yeni Dönem Yayımlanan kararnameye göre; Mustafa Güngör Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Bakanlık bünyesindeki mülkiye müfettişliklerine ise Mesut Tabakcıoğlu, Doğan Kemelek, Murat Öztürk, Cevdet Bakkal, Ekrem Çeçen ve Halid Yıldız atandı. Ayrıca Orhan Yalınız, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine üstlendi.
Vali Yardımcılıkları ve İlçe Kaymakamlıkları Şekillendi Kararnameyle iki ilin vali yardımcılığı koltuğuna yeni isimler atanırken, Türkiye genelindeki 9 kritik ilçenin kaymakamı da değişti.
Vali Yardımcısı Atamaları:
Resul Özdemir: Kırıkkale Vali Yardımcılığı
Lütfullah Göktaş: Van Vali Yardımcılığı
Yeni Kaymakamlık Atamaları:
Hamit Genç: Ankara - Akyurt Kaymakamlığı
Ahmet Solmaz: Antalya - Kemer Kaymakamlığı
Mustafa Akın: Hakkari - Yüksekova Kaymakamlığı
Yusuf Turan: Şanlıurfa - Eyyübiye Kaymakamlığı
Orhan Altun: Şanlıurfa - Karaköprü Kaymakamlığı
Ahmet Karaaslan: Amasya - Merzifon Kaymakamlığı
Bünyamin Karaloğlu: Kütahya - Simav Kaymakamlığı
Halil İbrahim Kazar: Yalova - Altınova Kaymakamlığı
İsmail Demir: Denizli - Tavas Kaymakamlığı