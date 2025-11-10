Ahmet, özel oylamanın güvenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, toplam 1 milyon 313 bin seçmenden 1 milyon 100 bininin oy kullandığını ifade etti. Irak genelinde 4 bin 598 sandıkta yapılan oylamada herhangi bir teknik aksaklık ya da ihlal yaşanmadığını vurgulayan Ahmet, “Oylama yüksek bir düzen ve akıcılıkla geçti. Komisyon tarafsızlığını koruyarak tüm adaylara eşit mesafede durdu.” dedi.

Yaklaşık 46 milyon nüfusa sahip Irak’ta 21 milyon kayıtlı seçmen, 12 Kasım Salı günü yapılacak genel seçimlerde 329 milletvekili seçmek için sandık başına gidecek. Ülke genelinde binden fazla siyasi parti ve ittifakı kapsayan 37 koalisyon altında 7 binden fazla aday, milletvekili olabilmek için yarışacak.

Uzmanlar, özel oylamadaki yüksek katılımın, genel seçimlere yönelik seçmen ilgisinin de yüksek olabileceğine işaret ettiğini değerlendiriyor.