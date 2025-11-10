Tarihi Miras Aslına Uygun Şekilde Restore Edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanarak, Atatürk’ün doğup büyüdüğü Selanik’teki ev yeniden ziyarete açıldı. Yapılan kapsamlı restorasyonla birlikte hem yapının özgün mimarisi hem de tarihi atmosferi korunarak gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

“Bir Nar Ağacının Gölgesinde Hatıralar Yeniden Canlanıyor”

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir nar ağacının gölgesinde hatıralar yeniden canlanıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te yeniden hayat bulan mirasının kapılarını bugün yeniden açıyoruz. Selanik’in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik.” A Milli Takım’ın Bulgaristan ve İspanya Maçları Aday Kadrosu Açıklandı! İçeriği Görüntüle

Ersoy, ayrıca Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının hâlâ gölgesini düşürdüğünü belirterek, “Bu atmosfer, bir çocuğun kurduğu hayallerin bir milletin yolunu nasıl aydınlattığını hissettirecek” dedi.

TİKA ve Bakanlık İş Birliğiyle Tamamlandı

Restorasyon süreci, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere birçok kurumun katkısıyla gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Selanik’teki Atatürk Evi Ziyarete Açıldı

Selanik’teki Atatürk Evi Müzesi, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçiler, Atatürk’ün çocukluk yıllarına ait izleri, dönemin yaşam kültürünü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan hikâyeyi yerinde görme fırsatı buluyor.