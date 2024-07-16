Torres geçtiğimiz aylarda bu kadınlardan birine yönelik insan kaçakçılığı ve kölelik suçlarından sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'de yer alan habere göre 2022 yılında Brezilyalı iki genç kadının kaybolmasıyla başlayan olay, sosyal medya fenomeni Kat Torres'in insan kaçakçılığı ve kölelik suçlamalarıyla tutuklanmasıyla son buldu. BBC Türkçe'de Hannah Price tarafından kaleme alınan habere göre, eylül ayında kaybolan genç kadınların aileleri ve FBI tarafından ABD genelinde bir arama başlatılmıştı.

Kaybolan genç kadınların Kat Torres ile bağlantılı oldukları bilgisi üzerine, sosyal medya fenomeni hakkında ciddi suçlamalar ortaya atıldı. Torres, geçtiğimiz aylarda bir kadına yönelik insan kaçakçılığı ve kölelik suçlarından sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. İkinci kadınla ilgili de Torres hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor.

Kat Torres, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio gibi ünlülerle partilere katılan ve uluslararası dergilerde kapak olan bir fenomendi. Ancak BBC'nin konuştuğu 20'den fazla kadın, Torres'in kendilerini dolandırdığını ya da sömürdüğünü iddia ediyor. Birçoğu, Torres'in uyguladığı muamele nedeniyle halen psikiyatrik tedavi görmekte.

Torres'in avukatı yaptığı açıklamada müvekkilinin masum olduğunu savunarak mahkumiyet kararının temyize götürüldüğünü belirtti. Brezilya'da ise diğer kadınların Torres hakkındaki iddialarıyla ilgili olarak soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Uluslararası arenada endişe verici boyutlarda yayılan insan kaçakçılığı, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en hızlı yayılan suçlarından biri olarak gösteriliyor. Her yıl 150 milyar dolarlık bir gelir getiren bu suç, global ölçekte ciddi bir sorun olarak değerlendiriliyor.