Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, şirket bünyesindeki tüm projelerin teknik, hukuki ve mali açıdan detaylı bir şekilde incelendiği belirtildi.

TMSF’den Kayyum Ataması

TMSF açıklamasında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. dahil olmak üzere dört şirkete kayyum atandığını duyurdu. Atanan yeni yönetim çalışmalarına ivedilikle başladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayyum atamasının ardından, Atış Yapı bünyesindeki tüm projeler teknik, hukuki ve fiili yönleriyle detaylı biçimde incelenmeye alınmıştır. Şirketin mali kaynakları, yükümlülükleri ve finansal yapısına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatılmıştır. Amaç; mevcut durumun net ve şeffaf şekilde ortaya konması, kamusal hak sahiplerinin ve iş ortaklarının haklarının korunmasıdır. İnceleme ve analizlerin tamamlanmasının ardından elde edilecek veriler doğrultusunda, kamusal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve hak sahipleri için uygulanabilir çözüm yolları belirlenecektir.”

Geçmiş Operasyon ve Şirketin Mağduriyeti

Atış Yapı, 16 Haziran 2025 tarihinde konkordato ilan etmişti. Ancak 15 Ekim’de şirket sahiplerine yönelik operasyon düzenlenmiş ve gözaltına alınan kişiler daha sonra tutuklanmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetimi döneminde şirketle protokol imzalanmış ve Ardgerme Köprü ile bağlantı yollarının yapımı için Atış Yapı’ya yetki verilmişti.

Özellikle Smart ve Babylon projeleri üzerinden binlerce aile mağdur olduğu iddia edilen şirketle ilgili, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da konkordato ilanından sonra daire satışlarının sürdüğünü dile getirmişti.

TMSF’nin Hedefi Hakların Korunması

TMSF’nin kayyum atamasıyla amaçlanan, şirketin mali ve hukuki durumunu şeffaf bir şekilde ortaya koymak ve hak sahiplerinin mağduriyetini önlemektir. İnceleme tamamlandıktan sonra uygulanacak çözüm yolları ile kamu ve iş ortaklarının haklarının korunması hedefleniyor.