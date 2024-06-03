Mövenpick Resort Tekirova-Antalya yönetimi, İnoksan ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni mutfaklarının misafirlerine sunulan yemek kalitesini ve hizmet hızını önemli ölçüde artırdığını belirtti. İnoksan, profesyonel yaklaşımı ve projeye gösterdiği özen ile takdir topladı.

Mövenpick Resort Tekirova’nın mutfağı, otelin misafirlerine sunacağı üst düzey hizmet kalitesini destekleyecek şekilde tasarlandı. İnoksan, otelin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği çözümlerle, hem estetik hem de işlevsellik açısından fark oluşturacak bir projeye imza attı. Projede kullanılan ileri teknoloji ürünü mutfak ekipmanları, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik prensipleri göz önünde bulundurularak seçildi. İnoksan, yenilikçi ve profesyonel mutfak projelerinde sektöre yön vermeye devam ediyor.