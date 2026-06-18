Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, 12. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Harry Kane ile öne geçti. Hırvatistan ise 36. dakikada Martin Baturina'nın golüyle skoru eşitledi. İlk yarının son bölümünde yeniden sahneye çıkan Kane, 42. dakikada attığı kafa golüyle takımını tekrar üstünlüğe taşıdı.

Ancak Hırvatistan pes etmedi. İlk yarının uzatma dakikalarında Petar Musa'nın kaydettiği golle skor 2-2'ye geldi ve iki takım soyunma odasına eşitlikle gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan İngiltere, 47. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle yeniden öne geçti. Mücadelenin son bölümünde baskısını sürdüren İngilizler, 85. dakikada Marcus Rashford'un ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

L Grubu'nun ikinci maçlarında İngiltere, Gana ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise Panama karşısında ilk puanlarını arayacak.