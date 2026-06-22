Yaklaşık 5 dönümlük alanda oluşturulan bahçede, 100 farklı gül çeşidi, 40 ayrı renk ve 1.300 kök gül yer alıyor. Kırmızı, sarı, pembe, mor ve daha birçok tonun bir arada bulunduğu bahçe, ziyaretçilerine görsel şölen sunarken mis kokulu atmosferiyle de dikkat çekiyor.

Bahçeyi ziyaret eden Zekiye Tekin, işletme sahibi Mustafa Turhal ile bir araya gelerek yetiştirilen özel gül türleri hakkında bilgi aldı.

“Pazaryeri’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak”

Başkan Tekin, ilçeye kazandırılan gül bahçesinin yalnızca bir peyzaj projesi olmadığını, aynı zamanda önemli bir turizm yatırımı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Pazaryeri doğal güzellikleriyle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bilecik’te bir ilk olan bu gül bahçesi, ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacak. Göl manzarasıyla birleşen bu eşsiz atmosfer, huzur arayan vatandaşlarımız için özel bir destinasyon haline geliyor.”

Yaz aylarında ziyaretçi sayısının artması bekleniyor

Yetkililer, özellikle yaz sezonunda bahçeye olan ilginin daha da artacağını ve gül bahçesinin Pazaryeri’nin doğa turizmi rotalarında önemli bir durak haline geleceğini ifade ediyor.

Bilecik’in ilk gül bahçesi, renk renk açan gülleri ve doğal manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, Pazaryeri ilçesi de turizmde adından daha fazla söz ettirmeye hazırlanıyor.