Yaklaşık 2 bin 300 metre rakımda, 40'ı endemik olmak üzere 400'den fazla çiçek türünden elde edilen Anzer Balı, yeni sezonda 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlarda tüketicilere sunulacak. Geçen yıl kilogramı 6 bin TL'den satılan balda bu yıl bin liralık artış yapıldı.

Anzer Balı üreticileri, fiyat güncellemesinde artan üretim maliyetlerinin etkili olduğunu ancak tüketicinin alım gücünü de göz önünde bulundurduklarını belirtti. Üreticiler, yapılan artışın sınırlı tutulduğunu ve ürünün kalitesini koruyabilmek adına gerekli olduğunu ifade etti.

Sezon geç başladı

Bölgedeki üreticiler, bu yıl yaylada mevsim şartlarının normalden daha geç ilerlediğine dikkat çekiyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsünün devam etmesi ve serin havanın etkisi nedeniyle çiçeklenmenin geçen yıla göre yaklaşık iki hafta gecikeceği öngörülüyor.

Arıcılar, zorlu iklim koşullarına rağmen yeni sezon için kovanlarını yaylaya yerleştirmeye başladı. Üreticiler, hedeflerinin sahte ürünlerle mücadele ederek tüketicilere gerçek Anzer Balı'nı ulaştırmak olduğunu vurguluyor.

Hakiki ürün vurgusu

Anzer Yaylası'nın Aşağı ve Yukarı Anzer olmak üzere iki farklı bölgesinde üretim yapılırken, Aşağı Anzer'de sezonun diğer bölgelere göre daha erken başladığı belirtiliyor. Üreticiler, doğal florasıyla öne çıkan yaylada elde edilen balın özgün yapısını koruyarak tüketicilere ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en değerli arıcılık ürünlerinden biri olarak kabul edilen Anzer Balı, yüksek rakımlı yaylanın zengin bitki örtüsü sayesinde her yıl hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.