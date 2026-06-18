Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde San Jose Park'ta gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Futbolcular, antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, daha sonra teknik heyetin programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

Basına kapalı bölümde ise Paraguay karşılaşmasının taktik planı üzerinde duruldu. Teknik ekibin oyunculara rakibe yönelik özel çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.

Ay-yıldızlı ekipte antrenman öncesinde herhangi bir sakatlık ya da eksik oyuncu bulunmazken, çalışmayı İbrahim Hacıosmanoğlu da saha kenarından takip etti.

Milli takım, Paraguay maçı öncesindeki son antrenmanını 19 Haziran'da San Jose Park'ta gerçekleştirecek. Hazırlıklarını tamamlayacak olan milliler, ardından gözünü Dünya Kupası'ndaki ikinci grup maçına çevirecek.