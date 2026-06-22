Parti kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu, özellikle CHP’li belediyeler hakkında gündeme gelen rüşvet, ihale ve mali usulsüzlük iddialarının titizlikle incelenmesini istiyor.

Genel Merkez kurmayları, geçmiş dönemdeki savunma reflekslerinden farklı olarak iddiaların ayrıntılı şekilde araştırılacağını belirterek, “İddiaları peşinen reddetmek yerine inceleyeceğiz. Kamuoyunun karşısına somut verilerle çıkacağız. Gerçek neyse onu açıklayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Emekli Sayıştay denetçileri devrede

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, önceki genel başkanlığı döneminde uyguladığı modeli yeniden hayata geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda emekli Sayıştay denetçileri ile CHP’li belediye başkanlarının bir araya geleceği toplantılar düzenlenecek. Belediyelerin mali yapıları, ihale süreçleri, personel alımları ve harcama kalemleri detaylı şekilde incelenecek.

CHP Genel Merkezi bünyesinde kurulması beklenen özel bir komisyonun da denetim raporlarını hazırlayarak doğrudan Kılıçdaroğlu’na sunacağı ifade ediliyor. Raporlarda usulsüzlük tespit edilmesi halinde ise disiplin mekanizmalarının işletileceği belirtiliyor.

Kurultay tartışmaları sürüyor

Partide denetim sürecinin yanı sıra kurultay tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. Özgür Özel’e yakın isimlerin olağanüstü kurultay çağrısını sürdürdüğü, Genel Merkez yönetiminin ise olağan kurultay takviminden yana olduğu kaydediliyor.

CHP yönetimi, kurultayın birkaç ay sürebilecek bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilebileceğini belirtirken, parti kaynakları “Hedefimiz şaibesiz ve demokratik bir kurultay gerçekleştirmek. Aday olmak isteyen herkes yarışabilir. Son sözü delegeler ve parti tabanı söyleyecek” görüşünü dile getirdi.