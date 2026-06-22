Maça etkili başlayan İspanya, 10. dakikada genç yıldızı Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti. Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü atan Yamal, takımını rahatlatan isim oldu. Baskısını sürdüren İspanya'da Mikel Oyarzabal 21 ve 24. dakikalarda sahneye çıkarak farkı üçe yükseltti ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarının hemen başında gelen gol ise Suudi Arabistan'ın işini daha da zorlaştırdı. 49. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunma oyuncusu Hassan Al Tambakti'nin ters vuruşu ağlarla buluşunca skor 4-0'a geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca İspanya sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla H Grubu'nda puanını 4'e yükselten İspanya, son hafta öncesinde üst tur umutlarını güçlendirdi. Suudi Arabistan ise 1 puanda kalarak gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

Grubun son karşılaşmalarında İspanya, Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise Yeşil Burun Adaları karşısında kritik bir sınav verecek.