İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, tarlada yaptığı incelemelerde bu yılın zorluklarına rağmen üreticinin sabırla hasada başladığını belirtti. Çelik, “Normal şartlarda hasat 1 Mayıs’ta başlardı. Ancak bu yıl 61 ili etkileyen şiddetli don olayları nedeniyle çileklerde yanma meydana geldi. Hasat yaklaşık 1 ay gecikmeli başladı. Bu durum sadece Kurşunlu bölgesinde yaklaşık 3,5 milyon TL’lik ekonomik kayba yol açtı” dedi.

Genç fidanların bu yıl daha fazla ekilmesi nedeniyle rekoltede bir miktar düşüş yaşandığını ifade eden Çelik, yine de yaklaşık 10 bin tonluk üretimle bölgede 600 milyon TL’lik bir ekonomik hareketlilik oluşmasını beklediklerini söyledi. “Bu da özellikle diğer ürünlerde kayıp yaşayan çiftçilerimiz için önemli bir can suyu olacak” diyen Çelik, Kurşunlu çileğinin başta Kurşunlu Mahallesi olmak üzere Hasanpaşa, Eymir, Süpürtü, Özlüce, Çitli ve Kınık köylerinde üretildiğini vurguladı.

Dört Ülkeye İhracat Kapısı

Kurşunlu çileği yalnızca iç piyasada değil, yurtdışında da yoğun ilgi görüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihracatçıların bölgeye akın ettiğini belirten Çelik, “Hasadın geç başlaması ihracatı biraz yavaşlattı ama şu anda dört ülkeden alıcılar bölgede. Irak, Rusya, Gürcistan ve hatta savaş koşullarına rağmen Ukrayna’dan dahi gelenler var. İhracatçılar tarlaları dolaşıyor, numuneler alıyor” dedi.

Kalitesiyle Avrupa ve Orta Doğu pazarında tercih edilen Kurşunlu çileği, bölgenin marka değerini yükseltirken üreticiye de kazanç kapısı sunmaya devam ediyor. Tarımda sürdürülebilir üretimin örneklerinden biri olan bu özel ürün, İnegöl’ün tarımsal zenginliğini dünya pazarlarına taşımayı sürdürüyor.