İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER), 14 Ocak’ta Radisson Collection Vadistanbul’da 1. Kentsel Gelişim Zirvesi’ni düzenledi.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, zirvenin açılış konuşmasına; “Bugün burada bir yaklaşımı, duruşu ve vizyonu başlatmak için bir aradayız. İNDER olarak 2026’y İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı ilan ettik. Bu anlayışla şekillendirdiğimiz ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diyerek başladı.

“Kente sahip çıkma bilincini eğitimle ve farkındalıkla yaymalıyız”

Zirvenin isminin “Kentsel Gelişim Zirvesi” olması hususunda Engin Keçeli, şunları dile getirdi: “Kentsel dönüşüm, var olanı iyileştirir ancak kentsel gelişim ise yeni olanı inşa eder. Artık yapı yenilemeye sıkışmış, rantsal tartışmalarla daraltılmış bir dönüşüm anlayışının ötesine geçmek zorundayız. Kentsel dönüşüm, kimsenin takdirine bırakılacak bir iş değildir. Çünkü kent, yalnızca binalardan ibaret değil veya sadece barınılan değil, yaşanmak istenilen mekânlar olmalı. Bizim için kentsel gelişimin merkezinde insan var. İnsanı büyütmeyen bir şehir, sadece yapı üretir. Oysa güven, huzur ve aidiyet; betonla değil, insanla ve ruhla inşa edilir. Kente sahip çıkma bilincinin tek başına yöneticilerin ya da uzmanların sorumluluğu olmadığına inanıyoruz. Bu sorumluluk, bireylerin aktif katılımını gerektiriyor. Bu bilinç; eğitimle, farkındalıkla ve kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü bir şehir kültürüyle gelişir. Vatandaşlarımıza ve gençlere, yaşadıkları kentin içinde bulunulan bir mekândan ibaret değil, korunması gereken ortak bir değer olduğunu öğretmek zorundayız. Vatandaşlarımızı, yaşadıkları kente ilişkin hukuksal hakları konusunda bilgilendirmeli; hangi haklara sahip oldukları, neleri talep edebilecekleri ve bu talepler için hangi mercilere başvurabilecekleri konusunda açıkça bilgilendirmeliyiz.”

“Kentler, mecbur kalınan değil, bilinçle tercih edilen yaşam alanları olmalı”

Kentlerin yalnızca kullanıcılarıyla değil, onları inşa edenlerin vizyonuyla da şekillendiğini dile getiren Keçeli; “Artık “nereye gidiyoruz” sorusundan çok, “nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz” sorusunu sormalıyız ve buna cevap aramalıyız. Kentler, mecbur kalınan değil; bilinçle tercih edilen yaşam alanları olmalı. Bu tercihin içinde estetik, düzen, temizlik, özen ve en önemlisi güvende olma hissi var olur” dedi.

“Gerçek gelişim, bugünü onarırken yarını inşa edebilmek”

Engin Keçeli, sözlerini şöyle devam ettirdi: “Kentsel gelişim, sadece fiziksel değil; psikolojik ve sosyolojik bir meseledir. Kentler yapılarla değil; insanların hisleri, ilişkileri ve birlikte yaşama biçimleriyle var olur. İnsanlar yaşadıkları şehirde kendilerini güvende, huzurlu ve değerli hissetmek ister. Aynı zamanda mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri ve ortak yaşam alanları; kentin sosyal dokusunu şekillendirir. Dolayısıyla tek başına sağlam yapılar değil, sağlam toplumsal ilişkiler de inşa etmeliyiz. Geleceğin kentlerini konuşurken, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil; yarının beklentilerini de ön görebilmeliyiz. Bu yaklaşım; doğru mevzuatı, nitelikli planlamayı, sürdürülebilir kaynak kullanımını ve güçlü kurumsal iş birliklerini gerektirir. Çünkü kentsel gelişim, kısa vadeli kazançlarla değil; uzun vadeli bir vizyonla yönetilmeli. Gerçek gelişim, bugünü onarırken yarını inşa edebilmek.”

“Kentler tek başına inşa edilmez, ortak akılla şekillenir”

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu zirveyi tüm paydaşların ortak akılla buluşabildiği, kentin geleceğini bütüncül bir perspektifle ele alan bir çalışma olarak görüyoruz. Bugün başlattığımız bu diyaloğun bir zirveyle sınırlı kalmamasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki; insanı merkeze alan, estetiği önemseyen ve sosyal dokuyu güçlendiren bir kentsel gelişim anlayışıyla, geleceğin kentlerini birlikte inşa edebiliriz. Kentler tek başına inşa edilmez, ortak akılla şekillenir.”

Zirvenin açılışının ardından önce Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, sonrasında da 61. Türkiye Hükümeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bir konuşma gerçekleştirdi.

Gelişen Şehirler, Değişen İnsanlar: Sosyal Dokunun Kentsel Serüveni

Günün ilk paneli “Gelişen Şehirler, Değişen İnsanlar: Sosyal Dokunun Kentsel Serüveni” başlığıyla, İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Melda Koşar’ın moderatörlüğünde İTÜ Ş.B.P. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, BAU Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz ve Yüksek Mimar Murat Kader’in katılımıyla gerçekleşti.

Zirvenin bir diğer konuşmacısı ise T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse oldu.

Kredi mi? Kaynak mı? Mucize mi? Kentsel Dönüşümün Finansı

Günün ikinci paneli “Kredi mi? Kaynak mı? Mucize mi? Kentsel Dönüşümün Finansı” başlığıyla İNDER 2. Başkanı Salih Kuzu’nun moderatörlüğünde GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, SPK Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü, Garanti Mortgage Genel Müdürü Songül Yeşilçimenli ve Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat’ın katılımıyla düzenlendi.

Bir sonraki konuşmacı Açık Beyin Kurucu Başkanı ve Nörobilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan oldu. Sinan Canan; “Neredeyse tamamını kendi ellerimizle kurduğumuz ve bizi doğamızdan kalıcı olarak ayıran bir “şehir” dünyasında yaşıyoruz. Dünyadaki insanların artık çok büyük bir kısmı şehirli. Dijital teknolojileri yapay zeka sistemleri ve akıllı algoritmaları temel alan bu yeni dünyada insan ne yapacak? Yapay Zeka çağında insan olarak kalabilmek için neleri bilmemiz, neleri öğrenmemiz gerekiyor?” konularına değindi.

Gelişen Kentlerde Plan, Mevzuat ve Gerçeklik

Bir sonraki panel, “Gelişen Kentlerde Plan, Mevzuat ve Gerçeklik” başlığıyla İNDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İnşaat Mühendisi Ayten Babaoğlu’nun moderatörlüğünde Eski TAÇ Vakfı Başkanı Dr. Sinan Genim, İNDER Y.K. Üyesi, Mimar İlhan Turan, Gayrimenkul Hukukçusu Av. Serkan Çakmaklı ve Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Geleceğin Kentlerini Okumak

Son panel ise “Geleceğin Kentlerini Okumak” başlığıyla İNDER Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Mimar Kemal Sevgili’nin moderatörlüğünde A.H.B.V. Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücelt Şenyurt, Fütüristler Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Alphan Manas, İNDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehir Plancısı Eda Çaçtaş ile Peyzaj Mimarı Baray Işık’ın katılımıyla düzenlendi.

Zirve; düşünceyle mizahı ve gözlemle sahneyi ustalıkla bir araya getiren, Türk tiyatrosunun duayen ismi, sahnedeki zekâsı ve anlatım gücüyle farklı pencereler açan Ali Poyrazoğlu’nun gösterisiyle sona erdi.

1. Kentsel Gelişim Zirvesi’nin ana sponsoru Garanti BBVA olurken sigorta sponsorluğunu Quick Sigorta, yaka kartı sponsorluğunu Deniz Portföy, öğle yemeği sponsorluğunu SAPA by Hydro ve kahve sponsorluğunu da Lineadecor üstlendi. Zirvede Ege Seramik, Geberit, Işık Peyzaj, Kömmerling, Rehau, TKE Asansör ve TSM Global Sumitomo, sürdürülebilirlik sponsoru olarak konumlandı.