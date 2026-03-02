TalkTuBaNa’nın kurucusu, mentor Tuba Müftüoğlu, günümüz yöneticileri arasında hızla yayılan “başarı bağımlılığı”nın, uzun vadede hem bireysel performansı hem de kurumsal verimliliği zayıflatabileceğini söylüyor.

Performans Artıyor, Zihinsel Dayanıklılık Azalıyor

Dijitalleşmeyle birlikte iş ve özel yaşamımız arasındaki sınırlar büyük ölçüde ortadan kalktı. Sürekli bağlantıda kalma halimiz kısa vadede verimlilik sağlasa da, uzun vadede sinir sistemimiz üzerinde kronik stres oluşturuyor.

Bu durum özellikle üst düzey yöneticilerde şu sonuçlara yol açıyor:

Karar kalitesinde düşüş

Stratejik düşünme kapasitesinde zayıflama

Yaratıcılık kaybı

Odak süresinde kısalma

Mesele tükenmişlik değil; fark edilmeden biriken zihinsel aşınma. Yüksek performans gösteren profesyoneller genellikle iyi görünüyor. Ancak zihinsel enerji rezervleri sessizce azalıyor.

Başarı Bağımlılığı: Yeni Nesil Risk Alanı

Modern iş kültürü, değeri üretkenlik üzerinden tanımlıyor. Dinlenmemiz ya da yavaşlamamız ise çoğu zaman zayıflık gibi algılanıyor. Bu yaklaşım uzun vadede iki temel riski beraberinde getiriyor:

Kurumsal karar mekanizmalarında kalite kaybı Yüksek potansiyelli yöneticilerde sürdürülebilirlik sorunu

Aslında çözüm performansımızı azaltmak değil; zihinsel kapasitemizi korumak. En önemli sermayemiz zihinsel netliğimiz. Bu sermayeyi korumadığımızda, sonuçlar sürdürülebilir olmuyor.

Üç Maddede Yüksek Performans Tuzağı

1. Sürekli Erişilebilirlik

7/24 bildirim ve e-posta akışı, dikkatimizin parçalanmasına ve zihinsel dağınıklığa neden oluyor.

→ Odak Blokları Oluşturun: Gün içinde en az iki adet 45–60 dakikalık “bildirimsiz derin çalışma” zamanı planlayabiliriz. Bu bloklarda yalnızca tek bir konuya odaklanalım.

→ 3 Dakikalık Nefes Reset’i: Toplantı öncesi veya yoğun bir karar anında 3 dakika boyunca yalnızca nefes alış-verişe odaklanmamız, prefrontal korteksimizi yeniden aktive ederek daha net karar almamızı sağlar.

→ Dijital Sınır Koyma Ritüeli: Gün sonunda belirli bir saatte mail kapatma alışkanlığı, zihnimizin “işi kapatma” sinyalini almasına yardımcı olur.

2. Kronik Stres Döngüsü

Uzun süreli zihinsel yük, karar yorgunluğu ve reaktif liderlik davranışına yol açıyor.

→ Sinir Sistemi Regülasyonu: Günde en az bir kez 5 dakikalık yavaşlatılmış nefes (4 saniye al – 6 saniye ver) vagus sinirimizi aktive ederek stres tepkimizi düşürür.

→ Toplantı Arası Boşluk Prensibi: Takvimde toplantılar arasına minimum 10 dakikalık “geçiş alanı” koymak zihinsel toparlanmamızı sağlar.

→ Bedensel Farkındalık Kontrolü: Gün içinde 2–3 kez “Şu an bedenimde nerede gerginlik var?” sorusunu sormak, stresin erken sinyallerini fark etmemizi sağlar.

3. Yanlış Başarı Tanımı

Sadece hız ve çıktı odaklı performans anlayışı, liderleri kısa vadeli kazançlara yönlendiriyor.

→ Sonuç Değil Süreç Ölçümü: Gün sonunda “Ne kadar ürettim?” yerine “Ne kadar odaklıydım?” sorusunu sormak performans kalitemizi dönüştürür.

→ Haftalık Stratejik Yavaşlama: Haftada en az 1 saatlik “ekransız düşünme zamanı” (yürüyüş, not alma, sessiz planlama) uzun vadeli vizyonumuzu güçlendirir.

→ Farkındalık Temelli Liderlik Pratiği: Tepki vermeden önce 10 saniyelik bilinçli duraklama alışkanlığı, reaktif değil bilinçli karar alma kültürümüzü geliştirir.

Yeni Dönemin Liderlik Kriteri: Sürdürülebilir Zihinsel Kapasite

Artık iş dünyasında gerçek başarı yalnızca büyüme oranlarıyla değil; karar kalitesi, zihinsel dayanıklılık ve stratejik netlikle ölçülüyor.

Sessiz yorgunluk görünmez olabilir; ancak etkileri organizasyonel sonuçlarda net şekilde hissediliyor.