İmamoğlu’nun avukatları, geçtiğimiz günlerde yaptıkları başvuruda, müvekkillerinin kaçma şüphesi bulunmadığını, yürütülen soruşturmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunmuştu. Savunma dilekçesinde, “Hukuka aykırı bir süreç işletilmiş, tutuklama kararı siyasi bir baskının ürünü olarak alınmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

Ancak mahkeme, yapılan itirazları yerinde görmeyerek, şüphelilerin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Böylece Ekrem İmamoğlu ve soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimler, yargı süreci ilerlerken cezaevinde kalmaya devam edecek.

Gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken, İBB ve İmamoğlu cephesinden karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmanın seyrinin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.