Savcılık iddianamesinde, 308 milyon 95 bin liralık kamu zararına yol açan 87 ayrı eylem bulunduğu belirtildi. İddianamede, İBB’nin 2024 yılına ilişkin “Muhtelif Organizasyonlar, Tanıtım-Duyuru Çalışmaları ve Baskı Materyalleri Temini Hizmet Alımı” ihalesinde ciddi usulsüzlükler yapıldığı ifade edildi.

Tek geçerli teklif Kültür A.Ş’den geldi

İddianameye göre, 229 kalemden oluşan söz konusu ihale kapsamında 6 firmanın doküman indirmesine rağmen yalnızca Kültür A.Ş. geçerli teklif sundu. 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyi Kültür A.Ş. kazandı ve sözleşme imzalandı.

Ancak, farklı nitelikteki hizmetlerin tek bir ihalede birleştirildiği, bu durumun rekabet koşullarını ortadan kaldırdığı ve ihaleye katılımı kasıtlı olarak sınırlandırdığı tespiti yapıldı.

Yüksek kriterlerle rekabet engellendi

İddianamede, mesleki ve teknik yeterlilik kriterlerinin kasıtlı olarak yüksek tutulduğu, bu sayede potansiyel katılımcıların büyük kısmının ihaleye girmesinin önüne geçildiği belirtildi.

İhaleye yalnızca Kültür A.Ş.’nin teklif vermesi, savcılık tarafından “rekabetin bilinçli olarak engellendiğinin delili” şeklinde değerlendirildi. Ayrıca ihalenin kısmi tekliflere kapalı tutulduğu ve “doğal bağlantısı bulunmayan hizmetlerin” aynı paket altında toplandığı vurgulandı.

‘SİSTEM’ adı verilen yapı üzerinden gelir aktarımı

İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla hareket eden Murat Ongun’un, ihale öncesinde kazanan firmaları belirlediği ve örgüt üyeleri aracılığıyla rekabeti önleyici hükümler eklediği iddia edildi.

Bu kapsamda, “SİSTEM” adı verilen örgütsel yapının, ihalelerden elde edilen gelirleri kontrol altına aldığı ve paraların bu yapı üzerinden tekrar örgüte aktarıldığı öne sürüldü.

İBB iştiraki Kültür A.Ş. tarafından alınan ana ihalenin, alt ihaleler yoluyla Creative Media, Medyagold Ajans, Syk Roll Organizasyon, Adgreat Digital Medya ve Antre Tasarım gibi firmalara devredildiği belirtildi. Bu şirketlerin fiili yöneticilerinin, iddianamede “İmamoğlu suç örgütü” mensupları olarak geçtiği ifade edildi.

“Kurgusal ihale sistemi” vurgusu

Savcılığın değerlendirmesinde, yapılan ihalelerin “tamamen kurgusal” olduğu ve kamu kaynaklarının belirli firmalar üzerinden örgüte aktarılmasının amaçlandığı öne çıkarıldı.

Dosyada yer alan ifadeler ve belge incelemeleri sonucunda, tüm ana ihalelerde benzer bir kurgunun işletildiği, İBB kaynaklarının örgüt lehine kullanıldığı tespitine yer verildi.