Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için havalanan C-130 askeri uçağın henüz belirlenemeyen bir sebeple düştüğü, olay yerinde kurtulan asker olmadığı bildirildi. Kazanın ardından bölgeye hem Türk hem Gürcü arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

MSB’den Açıklama

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yapmakta olan Hava Kuvvetlerimize ait C-130 tipi kargo uçağımız, Gürcistan-Azerbaycan sınırında kaza kırıma uğramıştır. İlk belirlemelere göre 20 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK’mıza ve milletimize başsağlığı dileriz.”

Şehit Askerlerin İsimleri

MSB, kazada şehit olan askerlerin isimlerini de paylaştı:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nedenine ilişkin teknik ve adli soruşturma başlatılırken, olay yerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, uçağın düşme nedenine dair ön değerlendirmelerin hava şartları veya teknik arıza kaynaklı olabileceğini belirtti.

Türkiye Yasa Boğuldu

Kazanın ardından Türkiye genelinde büyük üzüntü yaşanırken, şehit askerlerin naaşlarının askeri törenle Türkiye’ye getirileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında “Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.