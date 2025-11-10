Edinilen bilgilere göre, Kemal S. adlı şahıs, binada güvenlik görevlisi olarak çalışan eşine hakaret edildiğini iddia ederek silahla binaya girdi. Saldırgan, özellikle BeIN Sports yorumcusu Güntekin Onay’ın eşine hakaret ettiğini öne sürerek, özür dilemesini talep etti.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “BeIN Sports’un Ayazağa’daki binasına silahla giden kişinin eşi orada güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Adam, Güntekin Onay’ın eşine hakaret ettiğini söylüyor ve onunla görüşmek istiyor” dedi.



İddiaya göre, saat 12.00 sıralarında beIN Sports'un Sarıyer Ayazağa'daki televizyon binasına K.S. (42) isimli şüpheli girdi. Şüpheli şahsın silahlı olduğu fark edilince, çalışanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat ile Yunus polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen müzakereci polisler şahsı ikna etmeye çalıştı. İçerdekiler tahliye edilirken, Özel Harekat polisleri de binaya girdi. K.S. ise kısa sürede gözaltına alınıp binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Şüphelinin üzerindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi. K.S.'nin televizyonda çalışan bir kadın güvenlik görevlisinin eşi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BeIN Sports yetkilileri ise olayla ilgili olarak güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve çalışanların güvenliğinin sağlanacağını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.