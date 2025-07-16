Yeni modelin lansmanı vesilesiyle değerlendirmelerde bulunan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Renault 5 E-Tech, geçmişten aldığı mirası geleceğin teknolojisiyle buluşturuyor. Bu model, yalnızca bir otomobil değil; duyguları harekete geçiren, kullanıcıyı geçmişe götürürken geleceğe taşıyan eşsiz bir deneyim.” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

“TASARIM, RUHUNU KAYBETMEDEN YENİDEN YORUMLANDI”

Aras, Renault 5 E-Tech’in tasarımı ile ilgili, “1972 yılında ilk kez yollara çıkan Renault 5, o dönem şehirli yapısıyla büyük beğeni kazanmıştı. Bugünse o karakteristik far yapıları, güçlü duruşu ve kompakt formu korunarak modern çizgilerle yeniden yorumlandı. Aracın iç tasarımında da retro detaylarla harmanlanmış bir dijital dünya var. Bu, kullanıcıya sadece ulaşım değil, duygusal bir bağ da sunuyor.” dedi.

İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİYLE YENİLİK VE PERFORMANS BİR ARADA

Yeni nesil E-Tech teknolojisinin sunduğu çevreci ve güçlü sürüş deneyimine dikkat çeken Aras, teknik özelliklerle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Renault 5 E-Tech, Türkiye pazarına iki farklı motor seçeneğiyle giriş yaptı. İlk versiyon olan Renault 5 E-Tech 95, 40 kWh bataryasıyla yaklaşık 300 km menzil sunuyor ve 95 beygir gücünde. Daha yüksek performans arayan kullanıcılar için geliştirilen Renault 5 E-Tech 150 ise 52 kWh batarya kapasitesiyle yaklaşık 410 km menzile sahip ve 150 beygir güç üretiyor. Her iki model de %100 elektrikli yapısıyla sıfır emisyonlu sürüş deneyimi sunarken; akıllı sürüş destek sistemleri, Google entegreli multimedya ekranı ve gelişmiş güvenlik donanımları sayesinde kullanıcıya hem teknolojik hem konforlu bir yolculuk vadediyor.”

SÜRÜŞ DENEYİMİ

Türkiye’deki tüketici profiline ve pazara yönelik değerlendirmelerde de bulunan Aras, Renault 5 E-Tech’in beklentileri karşılamaktan öteye geçeceğini vurgulayarak, “Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Renault 5 E-Tech tam bir enerji küpü, eğlenceli, keyifli, çevreye daha saygılı ve her zaman şık. Tek şarjla 410 km’ye kadar sürüş menziliyle hareketli, cesur ve becerikli bir şehir otomobili. Fransız cazibesi de cabası. İkonik tasarım ile sürüş deneyimi için tüm otomobil severleri showroomumuza bekliyoruz.” dedi.