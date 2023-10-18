İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “3 gün gibi kısa bir sürede bu kadar çok yeni bağlantı kurulduğunu görmek ve sektörümüzün geleceğini planlarken ortaya konulan üretkenliğe, ileri görüşlülüğe tanık olmak çok kıymetliydi” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte ev sahipliği yaptığı Routes World 2023’te dünyanın lider havayollarının başkanları dahil olmak üzere binlerce yönetici, turizm delegesi ve havayolu tedarikçisini İstanbul’da buluşturdu. Sivil havacılık dünyasının en prestijli etkinliği olan Routes World, birçok havalimanı ve havayoluna ticaret, turizm ve diplomatik alanlardaki ilişkileri geliştirecek yeni rotalar oluşturmak için önemli fırsatlar sundu. İstanbul’da yaklaşık 260 havayolunu temsil eden 600’ü aşkın üst düzey yöneticiyi buluşturan ve 3 bin 300’den fazla havacılık sektörü çalışanını bünyesinde toplayan 28. Routes World, rekor sayıda katılımcıya ulaştı. Etkinlikte düzenlenen 13 binden fazla iş birliği toplantısında ve görüşmeler sırasında katılımcılar, endüstri liderlerinden altın niteliğinde görüşler elde etme fırsatı buldular. 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlene etkinliğe Air France, EasyJet, Delta Air Lines, Emirates, IndiGo, Japan Airlines, JetBlue Airways, Qantas, Turkish Airlines ve Wizz Air’in de aralarında olduğu havayolu şirketleri katıldı.

Etkinliğin son gününde yapılan devir teslim töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektör

profesyonellerinin 3 gün gibi kısa bir sürede bu kadar çok yeni bağlantı kurduğunu görmek ve sektörümüzün geleceğini planlarken ortaya koydukları üretkenliğe, ileri görüşlülüğe tanık olmak çok kıymetliydi. Havacılık sektörünün ne kadar yoğun bir iş temposuna sahip olduğunun farkındayız. Bu nedenle kıymetli zamanınızı bizlere ayırdığınız için minnettarız. Toplam 115 ülkeden temsilcinin yer aldığı bu etkinlik, havacılık endüstrisinin önemli oyuncularına uluslararası ölçekte bir araya gelme imkanı sunmuş oldu. Önümüzdeki sene Routes World 2024'e ev sahipliği yapacak olan Bahreyn'e kolaylıklar diliyoruz. Başarılı geçen Routes World 2023'e katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ikinci gününde BBC program sunucusu Aaron Heslehurst’un moderatörlüğünde “Havalimanları ve Şehirler” başlıklı panele konuk olan Mehmet Kalyoncu ise, havalimanlarının tıpkı şehirler gibi ‘insanlar için’ tasarlanması gerektiğini söyledi. Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı ile bunu başardıklarını ve havalimanını deneyimleyen herkesin İGA’dan mutlu ayrıldığını ifade etti.