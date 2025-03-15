Uzun yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren işletme sahipleri, Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını belirterek, tatlıya olan ilginin her geçen gün arttığını ifade ediyor. Antep mekik tatlısının gerçek Antep baklavası usulüyle, koyun sade yağı kullanılarak hazırlandığını belirten ustalar, diğer ürünlerde ise inek sade yağı tercih ettiklerini söylüyor. Tatlı severlerin özellikle Antep mekik tatlısını denedikten sonra bu lezzetten vazgeçemediği belirtiliyor. Tatlının kilo fiyatı bin 100 lira olurken, sütlü tatlılar 950 liradan satışa sunuluyor.

"Çikolatasından Esinlendik, Baklavasını Yaptık"

Son dönemde yoğun talep gören bir diğer tatlı ise Dubai baklavası oldu. Tatlı ustaları, Dubai çikolatasından esinlenerek hazırladıkları bu özel baklavayı çikolata ile kapladıklarını ve içeriği üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirtiyor. Kilo fiyatı bin 100 lira olan Dubai baklavası, farklı lezzet arayışında olan tatlı severlerin ilgisini çekiyor.

Dört kişilik bir ailenin tatlı keyfi yapmasının maliyetinin bin ile bin 200 lira arasında değiştiğini belirten işletmeciler, tatlı servisinde künefe, çay, çerez, meyve, süt ve kahve gibi ikramların da sunulduğunu dile getiriyor. Tatlının, iftar sonrası kan şekerini dengeleyerek sahura kadar enerjik kalmayı sağladığı belirtilerek, vatandaşlara tatlı tüketmeleri öneriliyor.