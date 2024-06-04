Hasan Öztürkmen: ''Bu firmaların da kendi aralarında oluşturduğu whatsapp grubu aracılığıyla fiyatları ve et arzını belirlediğini'' savundu.

'11 büyük firmanın sahibinin AKP'ye yakın isimler olduğunu'' ifade eden Öztürkmen, hem ESK'nin hem de Rekabet Kurumu'nun söz konusu 11 firmanın ismini açıklamadığını, ancak incelemenin devam ettiği bilgisini verdiğini bildirdi. Öztürkmen, "Hem yerli üretimi baltalayan hem de vatandaşımızı pahalı ete mahkûm eden bu büyük vurgunun ve vurguncuların peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyükbaş hayvanlar devasa gemilere yüklendiği anda aslında Türkiye'deki alıcıları belirlenmiş oluyor. Gelen ithal etin ve canlı hayvanların ancak yüzde 5-10'luk kısmı küçük üreticiye satılıyor. Aslan payını 11 büyük şirket alıyor. Şirketler, ancak çiftliğinin canlı hayvan kapasitesine göre ESK'dan alım yapabiliyor. Örneğin bin hayvanlık bir çiftliği olan şirket ancak bunun yüzde 20'si oranında ithal besilik hayvan alabiliyor. Yani 200 adet. Kalan yüzde 80'inin yerli hayvan olması gerekiyor. Ancak böyle olmuyor. Çünkü büyük alıcılar, farklı isimlerle yeni şirketler kuruyor ve tek alıcı bu farklı şirketler üzerinden ayrı ayrı hayvan alıyor. Gerçekte bin hayvanlık çiftliği olan şirket 200 hayvan alabilmesi gerekirken, bu yöntemle bin hayvan alıyor. Özetle şirketlerin çiftliklerinde yüzde 20 ithal, yüzde 80 yerli hayvan bulunması gerekirken, bu yöntemle oranlar tersine dönüyor. Bazı çiftliklerde ithal hayvan oranının yüzde 90'lara vardığı biliniyor. Ancak bir şekilde bu denetim süreci işletilmiyor. Başka küçük çiftlik sahipleriyle de anlaşan bu büyük şirketler, belli bir kâr payı vererek onlar üzerinden de ithal hayvan alımı yapıyor. Kullanılmayan, boş bırakılan çiftlikleri de çalışıyor gibi göstererek alım talebinde bulunuyorlar. Böylelikle ithal canlı hayvanlar, sahte belgelerle belli aynı şirketlerin çiftliklerinde depolanıyor.

Et ve Süt Kurumu Başkanı sorulara yanıt vermedi'

ESK da ithal hayvan ve etleri kaç liradan aldığını, Türkiye'de hangi firmalara, kaç liradan sattığını sır gibi saklıyor. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü, günler süren görüşme taleplerimize üç gün sonra ancak döndü. Yukarıdaki sorularımızı telefonda ilettik. Ancak tahmin ettiğimiz yanıtı aldık: 'Meclis'te Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verin.' Bir kurumun genel müdürü halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin sorularından ısrarla kaçıyor. Neden?

Tahminlere göre, son 4 ayda ithal et ve canlı hayvana 1 milyar dolar, yani yaklaşık 34 milyar TL ödendi. İktidar, bu kaynağı yerli üreticimize destek olarak aktarmak yerine yabancı çiftçiye bayram ettiriyor. Hem yerli üretimi baltalayan hem de vatandaşımızı pahalı ete mahkûm eden bu büyük vurgunun ve vurguncuların peşindeyiz ve sonuna kadar gideceğiz.''