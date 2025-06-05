İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, 13 Ocak’ta tutuklanan Aziz İhsan Aktaş’ın itirafçı olduğu ve verdiği bilgiler doğrultusunda ev hapsi şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Aktaş ile birlikte Beşiktaş Belediyesi İhale Danışmanı Mustafa Mutlu ve iş insanı Murat İlbak da etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen isimler arasında yer aldı.

Daha önce de iş dünyasından Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı, Güngör Gürman, Seyfi Beyaz, Noyan Kırmızıgül ve Neva Organizasyon’un sahibi Ahmet Çiçek’in yanı sıra, İBB Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas ve İBB Meclisi İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakılmıştı.

Son olarak, "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklu bulunan Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü ve Servet Yıldırım’ın da etkin pişmanlık ifadeleri verdikleri, bu nedenle farklı adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildikleri öğrenildi. Bazı isimlere yurt dışı çıkış yasağı getirilirken, bazılarına ev hapsi kararı uygulandı.

Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü İşletmecileri de Serbest Bırakıldı

Aynı soruşturma dosyasında yer alan ve Kirazlı-Halkalı metro hattı ihalesiyle ilgili ifade veren Yapı Merkez İnşaat sahipleri Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arıoğlu ailesi üyelerine ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Soruşturma 4 Koldan Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı operasyon; İBB, Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim etkinlik harcamaları, Büyükçekmece Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne ilişkin olmak üzere dört ayrı başlıktan oluşuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 5’i CHP’li belediye başkanı olmak üzere 22 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma süreci, hem yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarına hem de ihalelerdeki usulsüzlüklere ilişkin önemli bilgilerle ilerliyor. Etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerin, soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.