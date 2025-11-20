TÜİK verilerine göre, ekimde 83,6 olan tüketici güven endeksi, kasımda yüzde 1,6’lık yükselişle 85 seviyesine ulaştı. Endeksteki artış, tüketicilerin ekonomik duruma yönelik iyimserliğinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Hanenin Maddi Durumu Artışta

Mevcut dönemde hane halkının maddi durumunu ölçen endeks ise yüzde 2,7 artış göstererek 67,7’den 69,6’ya çıktı. Önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin hane maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,9 artarak 84,2’den 85,7’ye yükseldi.

Genel Ekonomik Durum Beklentisi

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artışla 78,6’dan 79,6’ya ulaştı. Bu yükseliş, tüketicilerin ülke ekonomisine dair olumlu beklentilerinin arttığını gösteriyor.

Dayanıklı Tüketim Harcamaları Artıyor

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks de ekimde 104 seviyesindeyken, kasımda yüzde 0,9’luk artışla 105’e çıktı. Bu durum, tüketicilerin geleceğe yönelik harcama planlarında artış olduğunu işaret ediyor.

Ekonomistler, tüketici güven endeksindeki yükselişin özellikle iç talep ve tüketici harcamaları açısından olumlu sinyaller verdiğini belirtiyor.