Trenlerde Aile ve Yeni Evli İndirimi

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından 8 Mart 2025 tarihinde başlatılan indirim kampanyaları hakkında bilgi vererek, “Anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedeler de aile bireyleriyle birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabiliyor. En az 3, en fazla 11 bilet alınması şartıyla aileler trenlerde yüzde 15 indirimle seyahat ediyor” dedi.

Yeni evlenen çiftler için özel olarak uygulanan ‘Yeni Evli Tarifesi’ ile tren biletlerinde yüzde 50 indirim sağlandığını belirten Uraloğlu, 8 Mart-Ekim 2025 arasında 191 bin 823 kişinin aile indirimi, 31 bin 587 kişinin yeni evli indirimi kullanarak toplam 223 bin 410 kişinin trenlerde indirimli seyahat ettiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları’nda Yüzde 15 Aile İndirimi

Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) tarafından yurt içi uçuşlarda başlatılan aile indirimi kampanyasına da değinerek, “Ocak-Ekim 2025 döneminde THY’nin tarifeli ve ilave seferlerinde toplam **705 bin 142 kişi aile indiriminden faydalandı. Aynı soyadına sahip en az 3, en fazla 9 aile üyesi aynı rezervasyon üzerinden indirimli uçuş gerçekleştirebiliyor” dedi.

Otobüslerde Yüzde 40’a Varan Aile İndirimi

Şehirlerarası otobüs firmalarının da Aile Yılı kapsamında bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “En az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta aile olduklarını belgeleyerek indirimden faydalanabiliyor. 17 Mart itibarıyla başlayan bu uygulamadan toplam 5 bin 377 yolcu yararlandı” ifadelerini kullandı.