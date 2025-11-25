Hamsi Bereketi Ekosistemi Hareketlendirdi

Bu yıl Karadeniz’de görülen hamsi yoğunluğu, yalnızca av miktarını artırmakla kalmadı; denizin ekosisteminde de olumlu bir hareketlilik oluşturdu. Kıyı balıkçılarının ağlarına mırmır, iri istavrit ve uskumru gibi bölgede genellikle az rastlanan türler daha sık takılmaya başladı.

Özellikle Rize’deki balıkçılar, son yıllarda bu kadar zengin çeşitliliğin nadir görüldüğünü ifade ediyor.

İstavritte Olağanüstü Büyüme: 3 Balık 1 Kilogram

Balıkçı esnafı Musa Tafralı, hamsinin ardından sürü hâlinde gelen diğer türlerin şaşırtıcı bir bolluk oluşturduğunu belirtti. Tafralı, özellikle istavritlerdeki anormal büyümenin dikkat çektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sezon hamsi o kadar bol ki diğer balık türleri de peşinden geliyor. Normalde Karadeniz’de nadir görülen mırmır ve uskumru bu yıl oldukça yoğun. İstavritte ise olağanüstü bir büyüme var; 3 tanesi neredeyse 1 kilo geliyor. Bu durum son yıllarda karşılaştığımız en bereketli dönemlerden biri.”

Ege ve Marmara Türleri Karadeniz’de Çoğalıyor

Balıkçıların en çok şaşırdığı konulardan biri ise Ege ve Marmara’ya özgü türlerin Karadeniz’de artmaya başlaması. Özellikle mırmır balığının Rize’nin Pazar ilçesinde yoğun şekilde görülmesi dikkat çekiyor. Uskumru da bu yıl Karadeniz’de beklenenden çok daha fazla avlandı.

Uzmanlara göre bu tür hareketlilik, hamsinin oluşturduğu yüksek besin zinciri yoğunluğu ile doğrudan bağlantılı.

Uygun Fiyatlar Tezgâhlara Hareket Getirdi

Hamsinin bol olması, fiyatların da düşmesini sağladı. Hamsi fiyatlarındaki düşüş, diğer türlerin de daha erişilebilir seviyelere gelmesine katkı sundu. Bu durum, hem vatandaşın hem de balıkçı esnafının sezonu verimli geçirmesine olanak tanıyor.

Karadeniz’de Bereketli Sezon

2025–2026 balık sezonu, Karadeniz’de uzun süredir görülmeyen bir çeşitlilik ve bollukla devam ediyor. Hamsideki bereket, yalnızca ekonomik açıdan değil, ekosistem açısından da olumlu etkiler yaratıyor. Balıkçıların açıklamalarına göre sezonun ilerleyen dönemlerinde çeşitliliğin daha da artması bekleniyor.