Olay, 26 Mayıs tarihinde İBB’ye bağlı bazı birimlerde yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişilerin sorgu işlemleri sırasında yaşandı. İddialara göre, Nuri Aslan, Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu kısıtlı alana geçmek istemiş ancak güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmamıştı. Bu duruma tepki gösteren Aslan, “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Başsavcılık, Aslan’ın adliyedeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlanırken hazırlanan iddianamede, Aslan hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Nuri Aslan’ın yargı süreci önümüzdeki dönemde İstanbul Adliyesi’nde başlayacak.