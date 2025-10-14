Saymaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İşadamı Mübariz Mansimov’un çekilmesiyle Ekol TV küçülme kararı aldı. Kanalın Ankara ofisi kapatıldı. İstanbul’da 250 kişi işten çıkarılacak. Ankara da dahil toplam 300 gazeteci işsiz kalacak” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Alican Uludağ ise işten çıkarmaların ‘küçülme’ ile açıklanamayacağını vurgulayarak, “Patronaj neyin haberini aldı da apar-topar, yangından mal kaçırır gibi kapatma kararı verdi? Devlet kanal hakkında hangi raporu hazırladı?” şeklinde sorular yöneltti.

Kanalın Kuruluş Süreci ve Sahibi

Ekol TV, yayın hayatına geçmeden önce Prof. Dr. Ersan Şen tarafından kurulması planlandı, ancak Şen yönetimden ayrıldı. Kanalın kontrolü Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov’a geçti ve Ekol TV 2024 yılında yayın hayatına başladı.

Mansimov, Palmali Holding’in sahibi olarak Türkiye’de gemicilik sektöründe faaliyet gösteriyor. 15 Temmuz 2020’de “FETÖ üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Mansimov, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi ve ev hapsiyle yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Son dönemde, Palmali Holding’e ait gemilerde işçilerin maaş alamadığı haberleri basında yer almıştı.

Medya ve Siyasi Tartışmalar

Ekol TV’nin küçülme kararı, Türkiye’de medya yatırımlarının sürdürülebilirliği ve iş güvencesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Gazeteciler ve sektör temsilcileri, alınan kararın gerekçelerini ve kanalın geleceğini merak ediyor.