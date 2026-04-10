24 Aralık 2025 tarihinde kesin kabulü yapılması beklenen 500 adet Menteşe Akçaova TOKİ konutları ve Cami ile ilgili müşavir firmaya eksiklerin giderilmesi yönünde Emlak Konut Site Yönetimi tarafından rapor hazırlandı. Emlak Konut Site Yönetimi hak sahiplerinin CİMER, TOKİ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Muğla Valiliğine yaptıkları şikâyetlere rağmen müşavir firma 4,5 aydır Cami’de ve konutlardaki eksiklerin giderilmesi için yeterli çalışma yapmadığı öğrenildi.



Yapımı tamamlanan caminin iç bölümü kapıların açık olması nedeniyle döşenen halılar kedi ve köpeklerin yaşam alanına dönüşürken, cami içerisinde bulunan malzemeler de çürümeye terk edildi. Özellikle pencere kenarlarında yeterli izolasyon yapılmadığı gerekçesiyle üst katın su aldığı, bu durumun iç mekânda hasara yol açtığı belirtildi. Caminin ses sistemi panosu kapakları açık şekilde gelişi güzel bırakılırken, Cami için getirilen dini içerikli kitaplar ise kutular içerisinde, toz ve kir içinde bekletiliyor. Konutların hak sahiplerine tesliminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Menteşe Müftülüğü camideki eksiklikler nedeniyle camiye imam ataması da yapmadı.



Aynı proje kapsamında yer alan TOKİ Akçaova konutlarında da benzer sıkıntılar yaşanıyor. 24 Aralık 2025 tarihinde kesin kabulü yapılması planlanan konutların, dairelerdeki eksiklerin giderilmemesi nedeniyle Emlak Konut tarafından kesin kabul gerçekleşmedi. Kamu kaynaklarıyla yapılan Akçaova TOKİ konutlarının müşavir firma, temsilci olarak bu güne kadar görevlendirdiği 4 yetkili kısa süreliğine görev yaparak ayrıldı.