OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Yenilmez, şirketin içinden geçtiği köklü dönüşüm sürecini ve OYAK'ın 2030 vizyonu doğrultusunda yeniden kurgulanan iş modelini anlattı.

OYAK Pazarlama'nın rekabetçiliğini, sektörel konumlaması ve hedefini sektörel analizlerle değerlendirerek gelecek döneme dair stratejilerini paylaşan Yenilmez, "Yalnızca mevcut yapıyı geliştirdiğimiz bir süreçten değil, iş modelimizi yeniden kurguladığımız köklü bir dönüşümden geçiyoruz. Rekabeti ve liderliği sürdürmenin tek yolu bu. Sadece büyümeyi değil, sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

OYAK Pazarlama olarak ortak akıl, geleceğe odaklı bakış ve ekip olmanın gücüyle şirketin dönüşüm yolculuğunu topluca sinerji oluşturarak geleceğe ilerlediklerini dile getiren Yenilmez, "Hedefimiz; verimlilik, güven, teknoloji ve sürdürülebilir değer odağında daha güçlü bir ekosistem inşa etmek" ifadesini kullandı.

Stratejinin üç güçlü ekseni: Dijitalleşme, entegrasyon ve sürdürülebilirlik

Sektörde yolculuğa sıfırdan başlamadıklarını, arkalarında OYAK markasının derin güveni, kurumsal disiplini ve yıllara dayanan operasyonel aklı olduğunu belirten Yusuf Yenilmez, yeni vizyonlarının OYAK'tan alınan köklü deneyim, yönetişim kültürü ve teknolojik gelişmelere uyum yetkinliği üzerine inşa edildiğini söyledi.

Yeni dönem stratejik önceliklerini; dijitalleşme, iş süreçleri entegrasyonu ve sürdürülebilir büyüme olarak sıralayan Yenilmez, şunları kaydetti: "Geleneksel anlayışın ötesine geçerek; teknolojiyle güçlenen, veriye dayalı kararlar alan ve çevik hareket eden bir organizasyon inşa ediyoruz. Dijitalleşme ile operasyonlarımızı daha akıllı ve ölçülebilir hale getirirken, entegrasyon sayesinde farklı iş kollarımızı tek bir değer zinciri altında buluşturuyoruz. Böylece müşterilerimize sadece hizmet değil, uçtan uca çözüm ve bir deneyim sunuyoruz."

"Dijitalleşme bir teknoloji yatırımı değil, stratejik kırılım noktasıdır"

Yenilmez, operasyonel mükemmelliği kurum kültürü olarak gördüklerini ve dijitalleşmenin şirkete hız kazandıran kurumsal bir miras olduğunu belirterek, teknolojik dönüşüm adımlarını anlattı.

SAP S/4HANA altyapısını tüm OYAK Pazarlama organizasyonuna entegre ettiklerini duyuran Yenilmez, yapay zekayı da süreçlere dahil ederek şirketin öngörü kabiliyetini çok daha güçlü bir noktaya taşıdıklarını ifade etti.

Turizm ve tesis yönetiminde "insan" merkezli yaklaşım

Hizmet sektöründeki dönüşüme de değinen Yenilmez, turizm operasyonlarını bir süreç olmanın yanı sıra "deneyim üretme, güven inşa etme ve kalıcı değer oluşturma meselesi" olarak tanımladı.

Yenilmez, uçtan uca kusursuz hizmet, müşteri deneyimi odaklı tasarım ve güçlü yönetişimin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Tesis yönetimini yalnızca teknik bir hizmet olarak değil, insan deneyimini merkeze alan bir yönetim anlayışı olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda sahada daha az kesinti yaşayan, hızlı çözüm üreten ve kullanıcı memnuniyetini üst seviyeye taşıyan bir operasyon yapısı oluşturuyoruz. Gerçek fark, ne yapıldığında değil, nasıl yönetildiğindedir" diye konuştu.

Güçlü çalışan deneyimi ve liderlik vizyonu

Liderliğin güven inşa eden, vizyonuyla yön veren ve sorumluluk alabilen bir aksiyon olduğunun altını çizen Yenilmez, sürdürülebilirliğin şirket için dönemsel bir gündem değil, tüm kararların merkezindeki ana strateji olduğunu vurguladı.

Başarının kalbinde çalışanın yer aldığını belirten Yenilmez, "Çalışan deneyimi sadece yan haklardan ibaret değildir. Kurumun gerçek ruhu ve sürdürülebilir başarısı, güçlü ve kendini iyi hisseden insanlar tarafından inşa edilir. Biz sadece bir iş ortamı değil; denge, farkındalık ve aidiyet duygusu oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Genç profesyonellere de seslenen Yenilmez, kariyerin sadece bir ilerleme süreci değil, bireyin kendi potansiyelini tanıyıp sürekli kendini geliştirdiği bir yolculuk olduğunu hatırlattı.

"Kararlarımızda bize her zaman OYAK'ın hizmet bilinci rehber oldu"

Yusuf Yenilmez, OYAK'ın misyonuna ve üstlendikleri sorumluluğa vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: "Harcadığımız her bütçenin, bu ülkeye hizmet eden askerlerimizin emeğiyle oluştuğu bilinci, kararlarımızda bize her zaman rehber oldu. Bugün geldiğimiz noktada açıkça görülüyor ki; insanı merkeze alan, kurum değerleriyle yönetilen, dijital dönüşümle güçlenen ve sağlam bir yönetişim altyapısıyla desteklenen bu yaklaşım, sürdürülebilir ve güven temelli başarımızın en güçlü anahtarıdır."