Wall Street Journal’ın haberine göre, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları, ABD ile İran arasında ateşkesi sağlamak ve krizi yatıştırmak amacıyla Türkiye’de bir araya gelecek.

Toplantının Antalya’da düzenlenmesi planlanıyor. Zirvede, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki fiili kısıtlamalarını sona erdirmeye yönelik öneriler ile Washington yönetiminin kalıcı ateşkes için sunduğu seçeneklerin masaya yatırılması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklara göre bu girişim, ABD ile İran arasındaki derin görüş ayrılıklarını azaltmayı ve Körfez’de büyüyen çatışma riskini kontrol altına almayı hedefleyen daha geniş çaplı bir bölgesel çabanın parçası. Özellikle enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, küresel piyasalar üzerinde de baskı oluşturuyor.

Öte yandan, İslamabad’da daha önce yürütülen uzun soluklu temasların anlaşma sağlanamadan sona ermesi, bölge ülkelerini yeni bir diplomatik zemin arayışına yöneltti. Yetkililer, Türkiye’deki görüşmelerin ardından müzakere sürecinin yeniden canlandırılabileceğini ve kısa süre içinde ikinci tur temasların başlayabileceğini ifade ediyor.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bu kritik zirve, yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, ABD-İran hattındaki gerilimin geleceği bakımından da belirleyici bir dönüm noktası olarak görülüyor.